En düşük emekli maaşı düzenlemesi 2026: En düşük emekli maaşı Meclis'ten geçti mi, ne kadar olacak? Gözler TBMM komisyonuna çevrildi

En düşük emekli maaşı düzenlemesinde son durum, milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye genelinde milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubunun heyecanla beklediği temmuz ayı zam dönemiyle birlikte gözler bugün Meclis'e çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verilerinin netleşmesinin ardından, en düşük emekli maaşlarına da emeklilere yapılacak zam oranında, zam uygulanacak. Peki, 2026 en düşük emekli maaşı Meclis'ten geçti mi, ne kadar oldu?