En düşük emekli maaşı düzenlemesi 2026: En düşük emekli maaşı Meclis'ten geçti mi, ne kadar olacak? Gözler TBMM komisyonuna çevrildi
13.07.2026 11:17
Son Güncelleme: 14.07.2026 09:30
En düşük emekli maaşı düzenlemesinde son durum, milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye genelinde milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubunun heyecanla beklediği temmuz ayı zam dönemiyle birlikte gözler bugün Meclis'e çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verilerinin netleşmesinin ardından, en düşük emekli maaşlarına da emeklilere yapılacak zam oranında, zam uygulanacak. Peki, 2026 en düşük emekli maaşı Meclis'ten geçti mi, ne kadar oldu?
En düşük emekli maaşlarına ne zaman zam yapılacağı ve Meclis'e geleceği tarih, milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. 20 bin lira olan emekli maaşlarına yapılacak olan yüzde 17,76'lık zam oranıyla birlikte en düşük emekli maaşına zam gelecek. Peki, en düşük emekli maaşı Meclis'ten geçti mi, ne kadar oldu?
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, 14 Temmuz Salı günü saat 10.00'da toplanacak.
Meclis'teki çalışma sonrası en düşük emekli aylığı artacak.
20 bin lira olan tutar, enflasyon oranında yükseltilirse 23 bin 552 liraya çıkacak.
2026 SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALACAK?
SGK ve Bağ-Kur emeklileri haziran ayı verisinin 0,99 olarak açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 17,76 oldu.
Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri haziran ayında yüzde 17,76 zammı hak etmiş oldu.
Yapılacak bu zam Temmuz 2026'daki maaşlara yansıyacağı için 6 ayın toplamı birikimli olarak hesaplanacak. Böylelikle emekliler temmuz ayı maaş döneminde zamlı maaşlarına kavuşacak.