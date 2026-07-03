En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye'de 5 milyon kişi en düşük emekli maaşı alıyor. Kısmi emekli, prim gün sayısı fazla olmayan, primleri en düşükten yatan kişiler en düşük emekli maaşını alıyor.

20 bin lira olan en düşük emekli maaşının değişmesi sadece kanun teklifiyle mümkün oluyor. En düşük emekli maaşının değişmesi için kanun teklifinin Meclis'te komisyonda görüşülüp, Meclis genel kuruluna gelip onaylanıp ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla onaylanması gerekiyor.