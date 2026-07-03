En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
03.07.2026 10:18
SGK ve BAĞ-KUR emeklileri, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verisiyle birlikte en düşük emekli maaşına gelecek zammı hesaplamaya başladı.
Türkiye'de 5 milyon kişi en düşük emekli maaşı alıyor. Kısmi emekli, prim gün sayısı fazla olmayan, primleri en düşükten yatan kişiler en düşük emekli maaşını alıyor.
20 bin lira olan en düşük emekli maaşının değişmesi sadece kanun teklifiyle mümkün oluyor. En düşük emekli maaşının değişmesi için kanun teklifinin Meclis'te komisyonda görüşülüp, Meclis genel kuruluna gelip onaylanıp ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla onaylanması gerekiyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Kanuni düzenlemeyle değişmesi gereken en düşük emekli maaşı alanlara ilişkin kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. AK Parti kurmaylarının en düşük emekli maaşı için çalışma yapıp düzenlemeyi Meclis'e sunup, genel kurulda oylanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Şu an için en düşük emekli maaşı artışına dair çalışma olmasa da geçtiğimiz dönemlerden de bilindiği üzere emekli maaşlarına yapılan zam oranı kadar artışın maaşlara yansıması ihtimali bulunuyor.
20 bin lira olan en düşük emekli maaşının böylece yüzde 17,76 civarında yapılacak zamla 23 bin 552 lira seviyelerine yükseleceği tahmin ediliyor.