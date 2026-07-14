2026 yılı temmuz zammının belli olmasıyla birlikte en düşük emekli maaşlarına yapılacak olan düzenleme emeklilerin yakın takibinde yer alıyor. 6 aylık enflasyon toplamı kadar zam alacak olan emeklilere 17,76 oranında zam uygulanacak. Yapılacak bu zam en düşük emekli aylıklarına da yansıyacak ve emeklilere 3 bin 552 lira zamlı maaş farkı yatırılacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, Meclis'ten geçti mi? 3 bin 552 lira fark ne zaman yatacak?