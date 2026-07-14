En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, Meclis'ten geçti mi? 3 bin 552 lira fark ne zaman yatacak?
14.07.2026 13:31
En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı, düzenlemenin Meclis'ten geçmesini bekleyen emekliler tarafından sorgulanıyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin netleşmesinin ardından milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü, TBMM Genel Kurulu’ndan gelecek habere çevrildi. Kök aylığı düşük olan emeklileri korumak amacıyla hazırlanan taban maaş düzenlemesiyle birlikte en düşük emekli maaşı 3 bin 552 lira zamlanacak. En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, Meclis'ten geçti mi? 3 bin 552 lira fark ne zaman yatacak?
2026 yılı temmuz zammının belli olmasıyla birlikte en düşük emekli maaşlarına yapılacak olan düzenleme emeklilerin yakın takibinde yer alıyor. 6 aylık enflasyon toplamı kadar zam alacak olan emeklilere 17,76 oranında zam uygulanacak. Yapılacak bu zam en düşük emekli aylıklarına da yansıyacak ve emeklilere 3 bin 552 lira zamlı maaş farkı yatırılacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, Meclis'ten geçti mi? 3 bin 552 lira fark ne zaman yatacak?
TEKLİF KOMİSYONDA
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.
Meclis tarafından en düşük emekli maaşının 23 bin 552 liraya yükseltilmesi komisyonda görüşülecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, 14 Temmuz Salı günü en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifini görüşmek üzere toplandı.
Meclis'teki çalışma sonrası en düşük emekli aylığı artacak.
Emekliler ve hak sahiplerini yakından ilgilendiren düzenleme ile mevcut 20 bin Türk lirası olan en düşük aylık ödeme tutarı 2026 yılının ilk 6 ayında TÜİK tarafından açıklanan yüzde 17,76 enflasyon oranını dikkate alarak 23 bin 552 Türk lirasına yükselecek.
2026 SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALACAK?
SGK ve Bağ-Kur emeklileri haziran ayı verisinin 0,99 olarak açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 17,76 oldu.
Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri haziran ayında yüzde 17,76 zammı hak etmiş oldu.
Yapılacak bu zam Temmuz 2026'daki maaşlara yansıyacağı için 6 ayın toplamı birikimli olarak hesaplanacak. Böylelikle emekliler temmuz ayı maaş döneminde zamlı maaşlarına kavuşacak.
3 BİN 552 LİRA FARK NE ZAMAN YATACAK?
En düşük emekli maaşlarının 23 bin 552 liraya yükseltilmesiyle ilgili düzenlemenin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesiyle birlikte gözler 3 bin 552 liralık farkın ödeneceği tarihlere çevrilecek.
Teklifin, Meclis komisyonundan geçmesi ve Cumhurbaşkanı kararıyla imzalanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak. Daha sonrasında ise farkların tahsis numarasına göre emeklilere maaş günlerinde yatırılacağı öngörülüyor.