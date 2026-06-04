En düşük emekli maaşına zam gelecek mi? İşte emekli maaşlarına gelecek zam oranları

Kanuni düzenlemeyle değişmesi gereken en düşük emekli maaşı alanlara ilişkin kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. AK Parti kurmaylarının en düşük emekli maaşı için çalışma yapıp düzenlemeyi Meclis'e sunup, genel kurulda oylanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Şu an için en düşük emekli maaşı artışına dair çalışma olmasa da geçtiğimiz dönemlerden de bilindiği üzere emekli maaşlarına yapılan zam oranı kadar artışın maaşlara yansıması ihtimali bulunuyor.

20 bin lira olan en düşük emekli maaşının böylece yüzde 18 civarında yapılacak zamla 23 bin lira seviyelerine yükseleceği tahmin ediliyor.