Enerjide jeopolitik deprem. Brent petrol 100 dolara gidiyor
08.09.2026 07:20
İran-Umman Hürmüz anlaşması yaklaşırken petrol fiyatları istikrarlı kalıyor.
WTI ham petrol fiyatları varil başına 92 dolar, Türkiye'nin kullandığı Brent petrol ise 95 doların üzerinde seyrederek son üç ayın en yüksek seviyesinde kaldı. Bu durum, İran'ın Umman ile Hürmüz Boğazı'ndan geçişi yönetmek üzere bir anlaşmaya varmak üzere olduğunu açıklamasının ardından, Tahran'ın bu önemli su yolundaki artan kontrolüne ilişkin endişeleri artırdı.
Piyasalar ayrıca, ABD'nin haftasonu boğazda İran tankerlerine yönelik saldırılarının ardından nasıl bir yanıt verebileceğine odaklandı. ABD-İran çatışmalarının yeniden alevlenmesi ve Ortadoğu'dan enerji arzında daha fazla aksama korkusuyla petrol fiyatları geçen hafta yaklaşık yüzde 10 arttı.
Her iki taraf da hafta sonu Hürmüz çevresindeki gemileri ve askeri gemileri hedef alarak saldırılarını yoğunlaştırdı. Pazartesi günü Kızıldeniz yakınlarındaki Jazan'da bulunan Saudi Aramco tesislerine de tekrar saldırı düzenlendi, ancak hasar sınırlı kaldı. Artan risklere rağmen, Basra Körfezi'nden petrol akışı devam ediyor ve Hürmüz Boğazı'ndan günde yaklaşık 7 milyon varil ham petrol ve rafine ürünün geçtiği bildiriliyor.