Enerjide jeopolitik deprem. Brent petrol 100 dolara gidiyor

WTI ham petrol fiyatları varil başına 92 ​​dolar, Türkiye'nin kullandığı Brent petrol ise 95 doların üzerinde seyrederek son üç ayın en yüksek seviyesinde kaldı. Bu durum, İran'ın Umman ile Hürmüz Boğazı'ndan geçişi yönetmek üzere bir anlaşmaya varmak üzere olduğunu açıklamasının ardından, Tahran'ın bu önemli su yolundaki artan kontrolüne ilişkin endişeleri artırdı.

Piyasalar ayrıca, ABD'nin haftasonu boğazda İran tanker lerine yönelik saldırılarının ardından nasıl bir yanıt verebileceğine odaklandı. ABD-İran çatışmalarının yeniden alevlenmesi ve Ortadoğu'dan enerji arzında daha fazla aksama korkusuyla petrol fiyatları geçen hafta yaklaşık yüzde 10 arttı.