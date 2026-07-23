Enflasyon farklarının yatacağı tarih belli oldu

Emeklilere ödenecek enflasyon farkı tutarı belli oldu. 1-14 Temmuz arasında oluşacak maaş farkı yüzde 6,09 oldu.

Emekliler enflasyon farklarının ne kadar tuttuğunu hesaplıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklamasına göre, enflasyon farkları 24 Temmuz 2026 tarihinde hesaplara geçecek.

NE KADAR ALACAKLAR?

Memur emeklileri, dul ve yetimler için verilecek olan maaş farkları belli oldu. Yüzde 6,09'luk enflasyon farkıyla birlikte maaşlara 13 bin 500 liraya varan ödemeler hesaplara geçecek.

5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 24 Temmuz 2026 Cuma günü ödenmeye başlayacak.

Buna göre;

Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; 1 aylık maaş farkı tutarında,

2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; 2 aylık maaş farkı tutarında,

3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; 3 aylık maaş farkı tutarında

aylık farkı tahakkuk ettirildi.

Bu kapsamda 2 milyon 491 bin 370 kişiye ödenecek fark tutarı 14,5 milyar lira oldu.

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandı.