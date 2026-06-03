Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2026 mayıs ayı TÜFE verileri için gözler TÜİK'te
03.06.2026 09:02
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verisiyle birlikte memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli olacak. Peki, mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?
2026 mayıs ayı enflasyon verileri, ev sahipleri ve kiracıların yanı sıra memur ve emekliler tarafından da yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanacak verilerle birlikte kira zam oranlarını etkileyecek olan güncel TÜFE verileri açıklanırken, memur ve emeklinin merakla beklediği 5 aylık enflasyon farkı da netleşecek. Peki, mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerinin 5 Haziran'da kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.
TÜİK'ten yapılan açıklamada, resmi istatistiklere ilişkin haber bültenlerinin yayımlanma tarihlerinin, veri üretim süreçleri ve çalışma takvimleri dikkate alınarak belirlendiği ve her yıl başında "Ulusal Veri Yayımlama Takvimi" ile kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.
Bu kapsamda, 2 Ocak 2026'da yayımlanan takvimde, Mayıs 2026 dönemine ait TÜFE ve Yİ-ÜFE haber bültenlerinin yayımlanma tarihinin 5 Haziran olarak ilan edildiği belirtildi.
EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Haziran Cuma günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin mayısta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,65 oldu. Ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,20 ile yüzde 2,35 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,65) nisanda yüzde 32,37 olan yıllık enflasyonun mayısta yüzde 32,53'e çıkacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,40 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, nisan ayında yüzde 4,18 artış göstermişti.