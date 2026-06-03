Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2026 mayıs ayı TÜFE verileri için gözler TÜİK'te

2026 mayıs ayı enflasyon verileri, ev sahipleri ve kiracıların yanı sıra memur ve emekliler tarafından da yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanacak verilerle birlikte kira zam oranlarını etkileyecek olan güncel TÜFE verileri açıklanırken, memur ve emeklinin merakla beklediği 5 aylık enflasyon farkı da netleşecek. Peki, mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?