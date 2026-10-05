Enflasyon rakamları açıklandı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,20 azalış, ulaştırmada yüzde 2,79 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,71 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde -0,05, ulaştırmada 0,49 ve konutta 0,33 yüzde puan oldu.



Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla, 35 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 133 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK YÜZDE 29 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 2,01 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 23,40 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 30,80 artış olarak gerçekleşti.