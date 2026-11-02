Enflasyon verileri ne oldu, beklenti ne yöndeydi? 2026 TÜİK ekim ayı TÜFE kararı

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih, ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyordu. TÜİK tarafından 3 Kasım'da yayımlanan veriyle birlikte enflasyonun aylık bazda ne kadar artış gösterdiği belli oldu.

Açıklanan veriyle birlikte, kasım ayında sözleşme yenileyecek olan ev sahibi ve kiracıların zam oranları belli oldu. Peki, ekim ayı enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu?