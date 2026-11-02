Enflasyon verileri ne oldu, beklenti ne yöndeydi? 2026 TÜİK ekim ayı TÜFE kararı
02.11.2026 09:04
Son Güncelleme: 03.11.2026 10:02
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verileri bugün açıklandı. Açıklanan veriyle kasım ayında sözleşme yenileyecek ev sahibi ve kiracıların zam oranları da netleşti.
Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih, ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyordu. TÜİK tarafından 3 Kasım'da yayımlanan veriyle birlikte enflasyonun aylık bazda ne kadar artış gösterdiği belli oldu.
Açıklanan veriyle birlikte, kasım ayında sözleşme yenileyecek olan ev sahibi ve kiracıların zam oranları belli oldu. Peki, ekim ayı enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu?
EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verileri 3 Kasım'da açıklandı.
TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre; Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 29,77 artarken, aylık bazda ise yüzde 2,58 artış gösterdi.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?
AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Kasım Salı günü açıklanacak ekim enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı.
Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 olarak açıklandı. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri ise yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında yer alıyordu.
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,20) eylülde yüzde 29,73 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 29,28'e gerilemesi bekleniyordu.
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 29,64
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,64 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 1,84 artmıştı.
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı enflasyon verileri sonrasında ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren kasım ayı kira artış oranı da belli oldu.
TÜİK açıklamasında TÜFE'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını yüzde 31,23 olarak açıkladı.
Buna göre; Kasım ayında sözleşmelerini yenileyecek olan kiracılar ev sahiplerine yüzde 31,23 kira zammı yapacak.