Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? 2026 TÜİK ağustos ayı TÜFE kararı açıklandı

Türkiye ekonomisinde milyonlarca vatandaşın, memurun, emeklinin, ev sahipleri ve kiracıların kilitlendiği ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriyle, memur ve emekli maaşlarına Ocak 2027'de yapılacak zam oranının 2 aylık farkı ve eylül ayında uygulanacak kira zam oranları da netleşmiş oldu. Peki, ağustos ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?