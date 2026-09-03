Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? 2026 TÜİK ağustos ayı TÜFE kararı açıklandı
03.09.2026 08:28
Son Güncelleme: 03.09.2026 10:01
Türkiye genelinde milyonlarca memur, emekli, ev sahibi ve kiracının nefesini tutarak beklediği ağustos ayı enflasyon verileri bugün açıklandı. Peki, enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç arttı?
Türkiye ekonomisinde milyonlarca vatandaşın, memurun, emeklinin, ev sahipleri ve kiracıların kilitlendiği ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriyle, memur ve emekli maaşlarına Ocak 2027'de yapılacak zam oranının 2 aylık farkı ve eylül ayında uygulanacak kira zam oranları da netleşmiş oldu. Peki, ağustos ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?
ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026’ya ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 10.00’da kamuoyuna açıkladı.
Buna göre; Enflasyon ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artış gösterdi.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Eylül Perşembe günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,86 oldu. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,10 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,86) temmuzda yüzde 31,75 olan yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 31,52'ye gerilemesi bekleniyor.
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,49 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, temmuz ayında yüzde 1,78 artış göstermişti.