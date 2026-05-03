Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2026 TÜİK nisan ayı TÜFE kararı)
03.05.2026 13:56
Son Güncelleme: 04.05.2026 10:01
Aydın Kayar
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri, milyonlarca vatandaş ve piyasalar tarafından merakla bekleniyordu. Nisan ayı enflasyon verileri yayımlandı. Enflasyon rakamları hem memur hem emekli maaş zam oranlarını hem de kira artışlarını doğrudan etkileyeceği için kritik önem taşıyor. Ekonomistler tarafından yapılan anketle birlikte ise nisan ayı enflasyonuna yönelik beklenti de belli olmuştu. Peki, enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? İşte 2026 nisan ayı TÜFE kararı.
Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı. Bugün açıklanan nisan ayı enflasyon verileri sonrasında mevcut kiralara ne kadar zam geleceği, memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşmiş oldu. Açıklanan rakamlar hem iç piyasaları hem de döviz ve altın fiyatları gibi yatırım araçlarını da doğrudan etkileyebilecek. Peki, enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? İşte 2026 nisan ayı TÜFE kararı.
NİSAN AYI ENFLASYONU NE KADAR, YÜZDE KAÇ?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2026’e ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da kamuoyuna açıkladı.
Buna göre; Enflasyon nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,18 artış gösterdi.
GÖZLER 4 AYLIK ENFLASYON FARKINDA
Ocak, şubat ve mart aylarında biriken enflasyon rakamlarının üzerine nisan verisinin eklenmesiyle birlikte, temmuz zammı öncesinde 4 aylık veri netleşmiş olacak.
Emekliler, 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyorlar. Nisan verisiyle birlikte emekli zammının taban oranı büyük ölçüde ortaya çıkacak.
Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. İlk 4 aylık kümülatif enflasyonun, ocak ayındaki toplu sözleşme oranını aşan kısmı maaşlara fark olarak yansıtılacak.
EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 29 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin nisanda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,19) martta yüzde 30,87 olan yıllık enflasyonun nisanda yüzde 31,11'e çıkacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması nisan ayı itibarıyla yüzde 28,16 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, mart ayında yüzde 1,94 artış göstermişti.