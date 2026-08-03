Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? 2026 TÜİK temmuz ayı TÜFE kararı açıklandı

Türkiye genelinde milyonlarca memur, emekli, ev sahibi ve kiracının nefesini tutarak beklediği temmuz ayı enflasyon verileri bugün açıklandı. Temmuz ayı enflasyonuyla birlikte kira zamları, memur ve emeklinin 1 aylık enflasyon farkı zam oranları da belirlenmiş oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), konut-iş yeri kira artış tavan sınırını yasal olarak netleştiriyor. Peki, temmuz ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?