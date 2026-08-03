Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? 2026 TÜİK temmuz ayı TÜFE kararı açıklandı
03.08.2026 08:40
Son Güncelleme: 03.08.2026 10:01
Türkiye genelinde milyonlarca memur, emekli, ev sahibi ve kiracının nefesini tutarak beklediği temmuz ayı enflasyon verileri bugün açıklandı. Temmuz ayı enflasyonuyla birlikte kira zamları, memur ve emeklinin 1 aylık enflasyon farkı zam oranları da belirlenmiş oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), konut-iş yeri kira artış tavan sınırını yasal olarak netleştiriyor. Peki, temmuz ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?
Türkiye ekonomisinde milyonlarca vatandaşın, memurun, emeklinin, ev sahipleri ve kiracıların kilitlendiği temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriyle, memur ve emekli maaşlarına Ocak 2027'de yapılacak zam oranının 1 aylık farkı ve ağustos ayında uygulanacak kira zam oranları da netleşmiş oldu. Peki, temmuz ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?
ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026’ya ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da kamuoyuna açıkladı.
Buna göre; Enflasyon temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,78 artış gösterdi.
EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin temmuzda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,82 oldu. Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,35 ile yüzde 2,10 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,82) haziranda yüzde 32,11 olan yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 31,80'e gerilemesi bekleniyor.
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,55 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, haziran ayında yüzde 0,99 artış göstermişti.