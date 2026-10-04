Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç arttı? 2026 TÜİK eylül ayı TÜFE kararı
04.10.2026 09:38
Son Güncelleme: 05.10.2026 10:02
Piyasaların ve milyonlarca vatandaşın beklediği eylül ayı enflasyon kararı açıklandı. Eylül ayı enflasyonuyla birlikte kira zamları, memur ve emeklinin 3 aylık zam oranları da belirlenmiş oldu.
Tüm Türkiye’nin kilitlendiği kritik enflasyon verisi son dakika açıklamasıyla belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen 2026 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını duyurdu. Eylül ayında enflasyonun yüzde kaç arttığı, yıllık bazda kaça gerilediği veya yükseldiği netlik kazanırken, kira artış oranından memur ve emekli zam farkına kadar birçok tablo yeniden şekillendi. Peki, eylül ayında enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç arttı?
EYLÜL AYI ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026’ya ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da kamuoyuna açıkladı.
Buna göre; Enflasyon eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artış gösterdi.
EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ekim Pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla belli olmuştu.
Ankete katılan ekonomistlerin eylül aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,18 olarak açıklanmıştı. Böylelikle ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,18) ağustosta yüzde 31,51 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 30,16'ya gerilemesi bekleniyordu.
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 29,66
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,66 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, ağustos ayında yüzde 1,84 artış göstermişti.