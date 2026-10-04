Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç arttı? 2026 TÜİK eylül ayı TÜFE kararı

Tüm Türkiye’nin kilitlendiği kritik enflasyon verisi son dakika açıklamasıyla belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen 2026 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını duyurdu. Eylül ayında enflasyonun yüzde kaç arttığı, yıllık bazda kaça gerilediği veya yükseldiği netlik kazanırken, kira artış oranından memur ve emekli zam farkına kadar birçok tablo yeniden şekillendi. Peki, eylül ayında enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç arttı?