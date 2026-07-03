Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi? 2026 TÜİK haziran ayı TÜFE kararı
03.07.2026 09:07
Son Güncelleme: 03.07.2026 10:01
Türkiye genelinde milyonlarca memur, emekli, ev sahibi ve kiracının nefesini tutarak beklediği haziran ayı enflasyon verileri bugün açıklandı. Yılın en kritik makroekonomik verisi olan haziran ayı enflasyonuyla birlikte kira zamları, memur ve emekli maaşı zam oranları da belirlenmiş oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), sadece yaz döneminin ekonomik tablosunu çizmekle kalmıyor, aynı zamanda memur maaşları ile emekli aylıklarına yapılacak 6 aylık net zam oranını ve konut-iş yeri kira artış tavan sınırını yasal olarak netleştiriyor. Peki, haziran ayı enflasyon verileri ne oldu?
Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Türkiye'de çalışan milyonlarca memur ve emeklinin büyük bir heyecanla beklediği haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte 6 aylık zam oranları netleşti. Ev sahibi ve kiracılarda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması sonrasında temmuz ayı kira zam oranlarını belirlemiş oldu. Peki, haziran ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?
ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026’ya ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da kamuoyuna açıkladı.
Buna göre; Enflasyon haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99 artış gösterdi.
EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziranda yüzde 1,04 artacağını tahmin etti.
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin haziranda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,04 oldu. Ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,81 ile yüzde 1,77 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,04) mayısta yüzde 32,61 olan yıllık enflasyonun haziranda yüzde 32,17'ye gerileyeceği tahmin ediliyor.
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 29
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, mayıs ayında yüzde 1,71 artış göstermişti.