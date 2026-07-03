Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi? 2026 TÜİK haziran ayı TÜFE kararı

Türkiye genelinde milyonlarca memur, emekli, ev sahibi ve kiracının nefesini tutarak beklediği haziran ayı enflasyon verileri bugün açıklandı. Yılın en kritik makroekonomik verisi olan haziran ayı enflasyonuyla birlikte kira zamları, memur ve emekli maaşı zam oranları da belirlenmiş oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), sadece yaz döneminin ekonomik tablosunu çizmekle kalmıyor, aynı zamanda memur maaşları ile emekli aylıklarına yapılacak 6 aylık net zam oranını ve konut-iş yeri kira artış tavan sınırını yasal olarak netleştiriyor. Peki, haziran ayı enflasyon verileri ne oldu?