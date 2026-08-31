Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Beklenti ne yönde? 2026 TÜİK ağustos ayı TÜFE kararı
31.08.2026 15:21
Türkiye ekonomisinde gözler, fiyat istikrarı ve makroekonomik veriler açısından kritik bir gösterge olan ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine çevrildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan ağustos ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Memur maaşı, emekli maaşı ve kira zamlarını yakından ilgilendiren enflasyon verileri öncesinde, ekonomistlerin enflasyona ilişkin beklentisi de araştırılıyor. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Beklenti ne yönde?
ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan ağustos ayı enflasyon verileri için tarih belli oldu.
Buna göre; 2026 yılı ağustos ayı enflasyon verileri 3 Eylül Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Eylül Perşembe günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,86 oldu. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,10 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,86) temmuzda yüzde 31,75 olan yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 31,52'ye gerilemesi bekleniyor.
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,49 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, temmuz ayında yüzde 1,78 artış göstermişti.