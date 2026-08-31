Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Beklenti ne yönde? 2026 TÜİK ağustos ayı TÜFE kararı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan ağustos ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Memur maaşı, emekli maaşı ve kira zamlarını yakından ilgilendiren enflasyon verileri öncesinde, ekonomistlerin enflasyona ilişkin beklentisi de araştırılıyor. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Beklenti ne yönde?