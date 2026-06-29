Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu

Türkiye ekonomisinde milyonlarca vatandaşın, memurun, emeklinin ve iş dünyasının kilitlendiği haziran ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan bu veri, sadece ekonomik gidişatı göstermekle kalmayacak, aynı zamanda memur ve emekli maaşlarına temmuz ayında yapılacak 6 aylık zam oranını da net olarak ortaya koyacak. Kritik veri öncesinde ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu. Peki, haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?