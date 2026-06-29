Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu
29.06.2026 16:22
Türkiye ekonomisinde milyonlarca vatandaşın, memurun, emeklinin ve iş dünyasının kilitlendiği haziran ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan bu veri, sadece ekonomik gidişatı göstermekle kalmayacak, aynı zamanda memur ve emekli maaşlarına temmuz ayında yapılacak 6 aylık zam oranını da net olarak ortaya koyacak. Kritik veri öncesinde ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu. Peki, haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?
Yılın ilk 5 ayında biriken enflasyonun ardından, haziran ayının da eklenmesiyle kesinleşecek 6 aylık zam oranları bu hafta TÜİK tarafından açıklanacak. Açıklanacak olan veriyle birlikte memur ve emeklinin bu yılki 2. zam oranı netleşecek. Peki, haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?
ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verileri için tarih belli oldu.
Buna göre; 2026 yılı haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.
EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziranda yüzde 1,04 artacağını tahmin etti.
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin haziranda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,04 oldu. Ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,81 ile yüzde 1,77 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,04) mayısta yüzde 32,61 olan yıllık enflasyonun haziranda yüzde 32,17'ye gerileyeceği tahmin ediliyor.
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, mayıs ayında yüzde 1,71 artış göstermişti.