Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 TÜİK ağustos ayı TÜFE kararı

Ağustos ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Piyasaları ve kira artışlarını doğrudan etkileyen enflasyon verilerinin ağustos ayında ne yönde olacağı TÜİK'in verileri sonrasında netleşecek. Peki, enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenti ne yönde?