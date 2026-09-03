Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 TÜİK ağustos ayı TÜFE kararı
03.09.2026 08:28
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın 3'ünde açıklanan enflasyon verilerinde gözler ağustos ayına çevrildi. Peki, enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Ağustos ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Piyasaları ve kira artışlarını doğrudan etkileyen enflasyon verilerinin ağustos ayında ne yönde olacağı TÜİK'in verileri sonrasında netleşecek. Peki, enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenti ne yönde?
ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan ağustos ayı enflasyon verileri için tarih belli oldu.
Buna göre; 2026 yılı ağustos ayı enflasyon verileri 3 Eylül Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Eylül Perşembe günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,86 oldu. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,10 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,86) temmuzda yüzde 31,75 olan yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 31,52'ye gerilemesi bekleniyor.
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,49 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, temmuz ayında yüzde 1,78 artış göstermişti.