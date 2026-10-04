Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 TÜİK eylül ayı enflasyon verileri
04.10.2026 09:38
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan eylül ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Piyasalar yılın dokuzuncu enflasyon verisine kilitlendi.
Eylül ayı enflasyon verileri, ev sahibi, kiracılar ve emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak veriler öncesinde piyasa anketleri ve ekonomistlerin tahminleri de şekillenmeye başladı. Peki, eylül ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
EYLÜL AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK, her ayın enflasyon verisini bir sonraki ayın ilk haftasında kamuoyuyla paylaşıyor. 2026 yılı takvimine göre eylül ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da açıklanacak.
Normal şartlarda veriler her ayın 3'ünde açıklanırken, 3 Ekim tarihinin bu yıl Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle resmi duyuru ilk iş günü olan pazartesi sabahı yapılacak.
EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ekim Pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin eylül aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,18 oldu. Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,18) ağustosta yüzde 31,51 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 30,16'ya gerilemesi bekleniyor.
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 29,66
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,66 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, ağustos ayında yüzde 1,84 artış göstermişti.