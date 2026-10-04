Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 TÜİK eylül ayı enflasyon verileri

Eylül ayı enflasyon verileri, ev sahibi, kiracılar ve emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak veriler öncesinde piyasa anketleri ve ekonomistlerin tahminleri de şekillenmeye başladı. Peki, eylül ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?