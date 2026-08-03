Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 TÜİK temmuz ayı TÜFE kararı
03.08.2026 08:40
Ekonomi piyasalarının, yatırımcıların ve milyonlarca vatandaşın merakla beklediği yılın ikinci yarısının ilk enflasyon verisi için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilecek olan Temmuz 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranları, kiracılardan ev sahiplerine, finans piyasalarından mevduat faizlerine kadar geniş bir yelpazede doğrudan belirleyici olacak. Peki, temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Türkiye ekonomisinde milyonlarca vatandaşın, memurun, emeklinin, ev sahipleri ve kiracıların kilitlendiği temmuz ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan veriyle, memur ve emekli maaşlarına Ocak 2027'de yapılacak zam oranının 1 aylık farkı netleşecek. Kritik veri öncesinde ekonomistlerin enflasyon beklentisi ise belli oldu. Peki, temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?
ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan temmuz ayı enflasyon verileri için tarih belli oldu.
Buna göre; Temmuz ayı enflasyon verileri 3 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin temmuzda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,82 oldu. Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,35 ile yüzde 2,10 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,82) haziranda yüzde 32,11 olan yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 31,80'e gerilemesi bekleniyor.
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,55 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, haziran ayında yüzde 0,99 artış göstermişti.