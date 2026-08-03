Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 TÜİK temmuz ayı TÜFE kararı

Türkiye ekonomisinde milyonlarca vatandaşın, memurun, emeklinin, ev sahipleri ve kiracıların kilitlendiği temmuz ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan veriyle, memur ve emekli maaşlarına Ocak 2027'de yapılacak zam oranının 1 aylık farkı netleşecek. Kritik veri öncesinde ekonomistlerin enflasyon beklentisi ise belli oldu. Peki, temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?