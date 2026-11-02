Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu
02.11.2026 09:04
Son Güncelleme: 02.11.2026 09:32
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini 3 Kasım'da açıklayacak. Ekim ayı enflasyon verisiyle kira zam oranları da netleşecek.
Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih, ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor.
Aylık bazda açıklanacak olan veriyle birlikte, kasım ayında sözleşme yenileyecek olan kiracıların zam oranları belli olacak.
ENFLASYON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; Ekim ayı enflasyon verileri 3 Kasım Salı günü açıklanacak. Açıklanacak olan veriyle birlikte yılın ikinci yarısının 4 aylık verisi belli olacak.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Kasım Salı günü açıklanacak ekim enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,20) eylülde yüzde 29,73 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 29,28'e gerilemesi bekleniyor.
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 29,64
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,64 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 1,84 artmıştı.