Engelli aracı limitleri değişti, 820 bin liradan başlıyor. İşte araç listesi ve fiyatları
04.11.2026 10:07
Son Güncelleme: 04.11.2026 10:17
2027 yılı itibarıyla engelli araç muafiyet limiti 800 bin liralık artışla 3 milyon 673 bin 706 TL oldu. Kimler ÖTV'siz araç alabilir? İşte satışta olan engellilere uygun araçlar...
Engellilere yönelik satılan araçlardaki fiyat üst limiti yeniden değerleme oranı olan yüzde 27,83'le artmış oldu. Yeniden değerleme oranına ilişkin Cumhurbaşkanının artırma ve azaltma yetkisi bulunuyor.
2027 yılında engelli aracı alacak kişilerin araç fiyat üst limiti 2 milyon 873 bin 900 liradan 3 milyon 673 bin 706 liraya yükseldi. 800 bin liralık artışla birlikte sınırlı sayıdaki marka ve modeldeki araçlar alınabilecek.
HANGİ ARAÇLAR ALINACAK?
2027 yılında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve diğer her türlü vergiler dahil bedellerinin 3 milyon 673 bin 706 Türk Lirası'nın altında olması ve aracın yüzde 40 yerlilik şartını karşılaması gerekiyor.
KİMLER ALABİLİYOR?
Türkiye'de yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip bireyler, belirlenen fiyat limitleri dahilinde ÖTV ödemeksizin araç satın alabiliyor.
Muafiyet kapsamında satın alınan araçlar belirli bir süre boyunca satılamıyor. Bu süre dolmadan yapılan satışlarda ödenmeyen ÖTV tahsil edilebildiğinden, araç sahipliği planlamasını baştan dikkatli yapılması gerekiyor. Yeni düzenlemeyle ortopedik engeli bulunan ve bu nedenle sürücü belgesi alamayan yüzde 40 ve üzeri engeli olan kişiler de ÖTV muafiyetiyle araç alabilecek.
PERTE ÇIKARSA NE OLUR?
Engelli aracı 10 yıl dolmadan pert olursa, ÖTV ödeme zorunluluğu doğmaz ve kasko aracı pert sayarak rayiç bedel ödemesi yapıyor. Ancak kasko tazminatı, aracın ÖTV'siz piyasa değerinden hasar anındaki yıpranma payı düşülerek hesaplanır, yani ÖTV tutarı kasko tahsil edilemiyor. Pert olan araç için yeniden ÖTV'siz araç alınabiliyor.
ENGELLİ BİREY VEFAT EDERSE ÖTV ÖDENİR Mİ?
Engelli araç sahibi vefat ettiğinde, araç mirasçıların ortak malı haline dönüşüyor ve yasal mirasçılara intikal ediyor. 10 yıllık süre dolmadan vefat halinde, araç mirasçılara veraset yoluyla geçerse ÖTV ödenmiyor. Ancak aracın kullanımı ve satışı için mirasçıların feragatnamesi veya mahkeme kararıyla tek kişi üzerine devri gerekiyor. 10 yıllık süre dolmasından itibaren satış yapıldığında ÖTV ödemesi gerçekleşmiyor.
ENGELLİ ARAÇ YAKINI ADINA ALINABİLİR Mİ?
Küçük yaşta çocuğu olanlar, yaşı ilerlemiş kişiler yerine çocukları üzerine alınmak istenen araçlar için düzenleme yok. Küçük yaşta da olsa yaşı ilerlemiş de olsa araç engelli bireyin adına tescil ediliyor.
Araç engelli adına alınarak birinci derece yakınları (eş, anne, baba, çocuklar) tarafından kullanılabiliyor.