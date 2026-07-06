Engelli aylıkları, evde bakım yardımı, koruyucu aile ödemeleri. Bakan Göktaş tek tek açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrasında evde bakım yardımının 15 bin 755 liraya, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin 11 bin 38 liraya, yaşlı aylığının 7 bin 257 liraya, yüzde 40-69 arası engelli aylığının 5 bin 793 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının da 8 bin 689 liraya yükseldiğini bildirdi.