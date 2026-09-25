EPDK'dan düzenleme: Elektrikli araç şarj istasyonları için yeni dönem başlıyor
25.09.2026 10:24
Son Güncelleme: 25.09.2026 10:27
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, yüksek güçlü şarj istasyonlarında depolama sistemlerinin önünü açtı.
Elektrikli araçlar için yüksek hızlı şarj istasyonlarının daha fazla noktada kurulmasının önü açıldı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, elektrik altyapısının yeterli olmadığı yerlerde istasyonlar ihtiyaç duydukları ek gücü bataryalarda depolanan elektrikten karşılayabilecek.
Böylece yeni trafo veya şebeke yatırımı gerektiren bazı noktalarda da yüksek hızlı şarj hizmeti sunulabilecek.
ÖNCEKİ UYGULAMA NASILDI?
Önceki uygulamada, şarj istasyonuna bütünleşik olarak kurulabilecek depolama tesisinin kurulu gücü tüketim tesisinin anlaşma gücüyle sınırlıydı.
Bu durum, özellikle yüksek güçlü şarj istasyonları bakımından depolama yatırımlarının şarj altyapısının ihtiyaç duyduğu gücü karşılamada etkin şekilde kullanılmasını sınırlandırabiliyordu.
Yeni düzenlemeyle birlikte anlaşma gücünden daha yüksek deşarj gücünde depolama tesisi kurmak isteyen ve şarj ünitesini de bu tesisle beslemek isteyenlere imkan sağlandı.
Şebeke güvenliğinin korunması için de şebekeye enerji verilmesini önleyen ve şebekeden enerji çekilmesinde mevcut anlaşma gücünün aşılmasını engelleyen otomatik güç kontrol ve enerji kesme sistemlerinin kurulması şartı getirildi.
YENİ DÜZENLEMEYLE NE DEĞİŞECEK?
Yeni düzenlemeyle birlikte elektrik altyapısının yetersiz kaldığı yerlerde yüksek hızlı şarj istasyonu kurmak için her zaman yeni trafo ya da şebeke yatırımı yapılması gerekmeyecek.
İstasyonlara kurulacak bataryalar, araç yoğunluğunun az olduğu saatlerde elektrik depolayacak. Yoğun saatlerde ise depolanan elektrik, araçların şarjlarında kullanılabilecek.
Böylece özellikle otoyol, dinlenme tesisi, akaryakıt istasyonu ve yoğun ticari alanlarda aynı anda çok sayıda aracın şarj edilmesiyle ortaya çıkan yüksek elektrik ihtiyacı bataryalardan desteklenebilecek.
Sistem, elektrik altyapısına ek yük bindirmeden daha güçlü şarj cihazlarının kullanılmasını ve yoğun saatlerde daha fazla araca hizmet verilmesini sağlayacak.
ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ ALTYAPISININ GELİŞİMİ DESTEKLENECEK
Düzenlemenin özellikle yüksek güçlü şarj istasyonlarının yaygınlaşması bakımından önemli bir yatırım esnekliği sağlaması bekleniyor.
Şarj ağı işletmecileri, lokasyonun şebeke bağlantı kapasitesi, yatırım maliyeti ve şarj talebini birlikte değerlendirerek şebeke kapasitesinin artırılması ile depolama yatırımı arasında daha etkin bir yatırım tercihi yapabilecek.
Böylece elektrikli araç kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu hızlı ve yüksek güçlü şarj altyapısının, şebekenin mevcut kapasitesi ve yatırım koşulları dikkate alınarak daha fazla lokasyonda kurulabilmesinin önü açılmış oluyor.
Yeni uygulama, elektrikli araç şarj altyapısı ile elektrik depolama teknolojilerinin birlikte kullanılmasını teşvik ederken, şarj istasyonlarının şebekeye entegrasyonunda daha esnek, verimli ve yatırım açısından uygulanabilir bir modelin oluşmasına katkı sağlayacak.