Et ürünlerine yeni yasaklar geliyor. Burger, sucuk, döner ve pastırmada yeni dönem
13.09.2026 15:02
Et ve et ürünlerine yeni standartlar geliyor. Düzenlemeye göre, sucuk, pastırma ve kavurmada fıstık, peynir gibi çeşnilerin kullanımı yasaklanıyor. Dönerde ise tür zorunluluğu getiriliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünleriyle ilgili yeni tebliğ hazırlıyor.
Hamburger köftesi, döner, sucuk ve pastırma gibi ürünler için yeni standartlar geliyor.
İLK KEZ BURGER TANIMI GELİYOR
Düzenleme kapsamında süt, yumurta ve yoğurt gibi protein kaynakları dışında diğer bileşenlerin eklenmesinin önüne de geçilecek.
Ayrıca ilk kez burger ürünü tanımı ve kriterleri de eklenecek.
DÖNERDE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK
En önemli düzenlemelerden biri de dönerde olacak.
Dönerin adı artık üretim şekline göre menülerde yer alacak.
Örneğin sadece etten yapıldıysa yaprak döner, kıyma karıştırıldıysa yaprak-kıyma döner, sadece kıymadan yapıldıysa kıyma döner şeklinde yazılması zorunlu olacak.
Tavuk döner karışımları ile tavuk dönerin yağ oranı yüzde 20'den yüzde 15'e indirilecek.
ARTIK YASAK
Et ürünlerinde kullanılan tütsüleme işleminin sucuk, pastırma ve kavurma gibi geleneksel ürünlerde kullanımı yasaklanacak.
Ayrıca fıstık ve peynir gibi çeşnilere de artık izin verilmeyecek.
Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek.