Euro banknotları değişiyor. İşte oylamaya sunulan 10 tasarım

Diğer temada ise Avrupa'ya özgür kuş türleri yer alıyor. Bu banknotların diğer yüzünde ise Avrupa Parlamentosu, Avrupa Merkez Bankası gibi simge yapılar bulunuyor.



Avrupa Parlamentosu - kaya sıvacı kuşu, Avrupa Komisyonu - yalıçapkını, Avrupa Merkez Bankası - arıkuşu, Avrupa Birliği Adalet Divanı - beyaz leylek, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği Konseyi - kılıçgaga, Avrupa Sayıştayı - kuzey sümsük kuşu ile ilişkilendirilmiş.