Euro banknotları değişiyor. İşte oylamaya sunulan 10 tasarım
25.07.2026 19:27
Son Güncelleme: 25.07.2026 19:33
Avrupa Merkez Bankası (ECB) yeni euro banknotları için bin 200'den fazla önerinin arasından seçilen 10 finalisti tanıttı. Yeni tasarımlar halk oylamasına sunuldu.
Gelecekte kullanılacak euro banknotları için süreç devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) yeni banknotların seçimi için halk oylaması başlattı.
10 FİNALİST BELİRLENDİ
Seçilen 10 finalist tasarım Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde tarafından tanıtıldı. Bin 200'den fazla önerinin incelendiği, Avrupa kültürü ve doğa zenginliği temalarının öne çıktığı belirtildi.
Ana temaların birinde bilim, sanat, edebiyat ve müzik alanında tarihi isimler yer alırken, diğerinde Avrupa'nın biyolojik çeşitliliği yer alıyor.
6 BÜYÜK TARİHİ FİGÜR
Kültür temalı seçenekte yer alan isimler şöyle;
5 euroda, ünlü Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas,
10 euroluk banknotta Alman besteci Ludwig van Beethoven,
20 euroluk banknotta ise Nobel ödüllü bilim insanı Marie Curie
50 euroda, Don Kişot'un yazarı Miguel de Cervantes,
100 euroluk banknotta Leonardo da Vinci,
200 euroluk banknotta ise Nobel Barış Ödüllü isim Bertha von Suttner
Diğer temada ise Avrupa'ya özgür kuş türleri yer alıyor. Bu banknotların diğer yüzünde ise Avrupa Parlamentosu, Avrupa Merkez Bankası gibi simge yapılar bulunuyor.
Avrupa Parlamentosu - kaya sıvacı kuşu, Avrupa Komisyonu - yalıçapkını, Avrupa Merkez Bankası - arıkuşu, Avrupa Birliği Adalet Divanı - beyaz leylek, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği Konseyi - kılıçgaga, Avrupa Sayıştayı - kuzey sümsük kuşu ile ilişkilendirilmiş.
BANKNOTLAR NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Halk oylamasının tamamlanmasının ardından ECB, yeni banknotların basımı için teknik ayrıntıları tamamlayacak. Bu banknotların 2026 yılının sonundna itibaren dolaşıma girmesi bekleniyor.