Evde bakım maaşı sorgulama ekranı 2026: Temmuz ayı evde bakım maaşları yattı mı?

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde hak sahibi başına aylık 13 bin 878 lira ödeme yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdık. Halihazırda 516 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Yapılan bu ödemeyle birlikte 2026 yılı içinde bugüne kadar toplam 48,6 milyar liralık destek sağladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.”