Evde bakım maaşı sorgulama ekranı 2026: Temmuz ayı evde bakım maaşları yattı mı?
16.07.2026 12:57
Temmuz ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte binlerce engelli yakını ve hak sahibi, gözlerini bakanlıktan gelecek ödeme duyurusuna çevirdi. Temmuz ayı memur maaş katsayısına göre güncellenen sosyal yardım ödemeleri kapsamında, "Temmuz ayı evde bakım maaşları yattı mı?", "Yeni zamlı evde bakım aylığı kaç TL oldu?" gibi sorulara yanıt araya vatandaşlar sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, Temmuz ayı evde bakım maaşları yattı mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdıklarını bildirdi.
TEMMUZ AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde hak sahibi başına aylık 13 bin 878 lira ödeme yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:
“Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdık. Halihazırda 516 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Yapılan bu ödemeyle birlikte 2026 yılı içinde bugüne kadar toplam 48,6 milyar liralık destek sağladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.”
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı'nın 15 bin 775 liraya yükseldiğini ve artışlı ödemelerin ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.