Evini satıp altın almıştı, 1 milyon lira zarar etti
10.06.2026 15:27
Evini satarak altın alıp 2 yıl içinde 4 ev almayı planlayan vatandaş 3 ayda 1 milyon lira zarar etti.
ABD-İran savaşıyla birlikte düşüşe geçen altın fiyatları yatırımcılarını korkutmaya başladı. Savaşın barışa dönüşmemesi ve çatışma ortamının devam etmesi nedeniyle altın fiyatları düşerken petrol ve dolar yükselişini sürdürüyor.
Savaşa ilişkin olarak yeni saldırı dalgasının başlaması olasılığı da yüksek görünüyor.
"4 EV ALACAĞIMA İNANIYORUM"
Evini satıp altın alan kişi "Evliyim, 2 çocuğum var. Kiraya geçtik. Tüm birikimimiz buydu. Sosyal medyada dalga geçenleri göreceğim. Altın sayesinde 1-2 yıl sonra 4 tane ev alacağıma inanıyorum." demişti.
ALTINDAN ZARARI YÜZDE 4
Geçtiğimiz Mart ayında bir vatandaş evini satarak altın aldığını açıklamıştı. 27 Mart 2026'da gram altın 6 bin 423 lira seviyesindeydi. Bugün ise 6 bin 150 lira seviyesine geriledi. Başka bir deyişle gram bazında zarar yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti. Evini satan kişi bir kilo altın aldığını ifade etmişti. Böylece yaklaşık 260 bin lira zarar ortaya çıkıyor.
KİRAYA ÇIKMA MASRAFLARI KATLANIYOR
4 kişilik bir ailenin yaşayacağı evin kirası ortalama 45 bin lira seviyelerinde bulunuyor. Evini satıp altın alan kişi 3 aydır kirada olduğu düşünülürse sadece kiraya 135 bin lira para ödedi. Kiralık evi emlakçı vasıtasıyla tuttuysa 45 bin lira emlakçı komisyonu, bir kira bedeli de 45 bin lira da depozito ödediği düşünülürse bu tutar 225 bin liraya çıkıyor. Taşınma masrafları ve basit giderleri de hesaba eklersek ilave olarak 100 bin lira masraf yapılıyor.
KONUT SATIŞLARI YAVAŞLASA DA FİYATLAR ARTTI
Konut satışları düşüş gösterse de fiyatlarda artış yaşanmaya devam ediyor. Ortalama olarak yüzde 2 civarında artan konut nedeniyle evini satıp altın alan vatandaş 130 bin lira satış fiyatından zarar etmiş durumda.
TAPU HARCI ÖDEYECEK
Bugün ev almak istese 1 kilogram altının fiyatı 6 milyon 150 bin lira seviyesinde. Türkiye'de alıcı kişi satıcının da tapu masraflarını ödediği için yüzde 4 oranında tutarı harç olarak yatıracak ve bu tutar da 240 bin lira civarına denk geliyor.
ZARAR BÜYÜK
4 ev alacağına inanarak yola çıkan ve evini satan vatandaş altın satışından dolayı 260 bin lira, kira ve taşınma için 325 bin lira, konut satış fiyatından ettiği zarar 130 bin lira, tapu harcına ödeyeceği para 240 bin lira zarar etti. Toplamdaki zararı 955 bin lirayı buldu ve altın fiyatlarının daha da gerilemesi beklendiği ve her ay ekstra kira ödeyeceği için zararının katlanması bekleniyor.
ALTIN 5 YILDA YÜZDE 1075 ARTTI
Altın fiyatlarına yıllık bazda baktığımız son 5 yılda yüzde 1075 oranında getiri sağladı.