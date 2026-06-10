Evini satıp altın almıştı, 1 milyon lira zarar etti

4 ev alacağına inanarak yola çıkan ve evini satan vatandaş altın satışından dolayı 260 bin lira, kira ve taşınma için 325 bin lira, konut satış fiyatından ettiği zarar 130 bin lira, tapu harcına ödeyeceği para 240 bin lira zarar etti. Toplamdaki zararı 955 bin lirayı buldu ve altın fiyatlarının daha da gerilemesi beklendiği ve her ay ekstra kira ödeyeceği için zararının katlanması bekleniyor.