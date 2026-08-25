Evini satıp altın almıştı. Kar mı etti zarar mı? İşte hesap
25.08.2026 11:09
Evini satıp 1 kilogram altın alan kişinin hayallerine ulaşması için altın fiyatlarının yüzde 300 artması gerekiyor.
ABD-İran savaşıyla birlikte düşüşe geçen altın fiyatları son günlerde primli seyretmeye başladı. Savaşın barışa dönüşmemesi ve çatışma ortamının her an devam edebileceği ihtimali nedeniyle altın fiyatları temkinli hareket ediyor.
"4 EV ALACAĞIMA İNANIYORUM"
Evini satıp altın alan kişi "Evliyim, 2 çocuğum var. Kiraya geçtik. Tüm birikimimiz buydu. Sosyal medyada dalga geçenleri göreceğim. Altın sayesinde 1-2 yıl sonra 4 tane ev alacağıma inanıyorum." demişti.
Evini satan kişi 1 kilogram altın almıştı. 27 Mart 2026 tarihinde 1 kilogram altının bedeli 6,5 milyon lira seviyesindeydi.
KİRAYA ÇIKMA MASRAFLARI KATLANIYOR
4 kişilik bir ailenin yaşayacağı evin kirası ortalama 45 bin lira seviyelerinde bulunuyor. Evini satıp altın alan kişi 5 aydır kirada olduğu düşünülürse sadece kiraya 225 bin lira para ödedi. Kiralık evi emlakçı vasıtasıyla tuttuysa 45 bin lira emlakçı komisyonu, bir kira bedeli de 45 bin lira da depozito ödediği düşünülürse bu tutar 315 bin liraya çıkıyor.
Taşınma masrafları ve basit giderleri de hesaba eklersek ilave olarak 100 bin lira masraf yapılıyor. Kiraya çıkmak için toplamda 415 bin lira masraf edilmiş oluyor.
NE KADAR KARDA?
Şu sıralar 1 kilogram altının fiyatı 7 milyon 200 bin lira seviyesinde. 6,5 milyon liraya Mart ayında 1 kilo altın aldığına göre 700 bin lira altın tarafında karlılık görünüyor. Kira, depozito, emlakçı komisyonu, taşınma giderleri olan 415 bin lira düştüğünde 285 bin lira kar ortaya çıkıyor.
4 ev alma ümidiyle yola çıkan vatandaş henüz sattığı evi geri almak için tapu masrafı, emlak komisyonu gibi giderleri göze alması gerekiyor.
4 EV ALMASI İÇİN ALTININ NE KADAR OLMASI GEREKİYOR?
Şu sıralar 1 kilo altın 7,2 milyon lira ettiğine göre, 4 evin toplam değeri yaklaşık 29 milyon lira ediyor. Başka bir deyişle 1 gram altının 29 bin lira olması gerekiyor. Bu da yüzdesel olarak hesaplandığında yüzde 302'lik artışın olması anlamına geliyor.
ALTIN 2 YILDA YÜZDE 157 ARTTI
Gram altın fiyatları 2024 yılının Ağustos ayında 2 bin 790 lira seviyelerindeydi. Bugünkü fiyatlara kıyasla yüzde 157 oranında artış sağlanmış durumda. 4 ev hedefi için yüzde 300'lük yükselişe erişmesi için altının önünde uzun bir yol olduğu görülüyor.