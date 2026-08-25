Evini satıp altın almıştı. Kar mı etti zarar mı? İşte hesap

4 kişilik bir ailenin yaşayacağı evin kirası ortalama 45 bin lira seviyelerinde bulunuyor. Evini satıp altın alan kişi 5 aydır kirada olduğu düşünülürse sadece kiraya 225 bin lira para ödedi. Kiralık evi emlakçı vasıtasıyla tuttuysa 45 bin lira emlakçı komisyonu, bir kira bedeli de 45 bin lira da depozito ödediği düşünülürse bu tutar 315 bin liraya çıkıyor.

Taşınma masrafları ve basit giderleri de hesaba eklersek ilave olarak 100 bin lira masraf yapılıyor. Kiraya çıkmak için toplamda 415 bin lira masraf edilmiş oluyor.