Faiz endişesi altını düşürdü

Altın fiyatları ons başına 4 bin doların altına gerileyerek önceki seanstaki kayıplarını sürdürdü. ABD'de devam eden enflasyon ve güçlü ekonomik büyüme, yılın ilerleyen aylarında olası bir faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi. ABD PCE fiyat endeksi Eylül ayında aylık bazda yüzde 0,5 artarak Mart ayından bu yana en büyük yükselişini kaydederken, yıllık enflasyon yüzde 3,6'ya yükseldi. Çekirdek PCE enflasyonu da yıllık bazda yüzde 3,1'e çıktı.

Bu arada, ABD GSYİH'si üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,4 oranında büyüyerek yüzde 3,2'lik beklentileri aştı; bu büyüme, güçlü tüketici harcamaları ve yapay zekâ ile ilgili güçlü yatırımlarla desteklendi.

CME FedWatch Tool'a göre, piyasalar Aralık ayında faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 75 olarak değerlendirse de, Fed Çarşamba günü faiz oranlarını değiştirmeden bıraktı. Altın, Ekim ayında yaklaşık yüzde 4 düşüşle ikinci aylık kaybını kaydedebilir.