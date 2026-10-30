Faiz endişesi altını düşürdü
30.10.2026 07:47
Fed'in faiz artırımı endişeleriyle altın fiyatları hafifçe geriledi.
Altın fiyatları ons başına 4 bin doların altına gerileyerek önceki seanstaki kayıplarını sürdürdü. ABD'de devam eden enflasyon ve güçlü ekonomik büyüme, yılın ilerleyen aylarında olası bir faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi. ABD PCE fiyat endeksi Eylül ayında aylık bazda yüzde 0,5 artarak Mart ayından bu yana en büyük yükselişini kaydederken, yıllık enflasyon yüzde 3,6'ya yükseldi. Çekirdek PCE enflasyonu da yıllık bazda yüzde 3,1'e çıktı.
Bu arada, ABD GSYİH'si üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,4 oranında büyüyerek yüzde 3,2'lik beklentileri aştı; bu büyüme, güçlü tüketici harcamaları ve yapay zekâ ile ilgili güçlü yatırımlarla desteklendi.
CME FedWatch Tool'a göre, piyasalar Aralık ayında faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 75 olarak değerlendirse de, Fed Çarşamba günü faiz oranlarını değiştirmeden bıraktı. Altın, Ekim ayında yaklaşık yüzde 4 düşüşle ikinci aylık kaybını kaydedebilir.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 25 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 987 dolar, en yüksek de 4 bin 26 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3 bin 992 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 449 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 403 lira, en yüksek de 6 bin 465 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 408 liradan alıcı buluyor.
Altın Türü
|Sembol
|Satış
|Değişim
|Saat
|6.433,26
|- 0.27%
|08:32
|4.006,60
|- 0.37%
|08:33
|43.410,72
|+ 0.69%
|16:08
|10.400,88
|- 0.37%
|08:32
|20.801,76
|- 0.37%
|08:32
|41.536,26
|- 0.38%
|08:33
|44.724,23
|+ 0.69%
|16:08
14 Ayar Altın TL/Gr
|3.720,99
|- 0.27%
|08:32
18 Ayar Altın TL/Gr
|4.768,03
|- 0.27%
|08:32
|42.911,38
|- 0.27%
|08:32
Has Altın
|6.401,30
|- 0.27%
|08:32