Faizsiz 100 bin TL. Başvuranın hesabına anında yatıyor
13.09.2026 11:02
Bankalarda sıfır faizli kredi avantajları sürmeye devam ediyor. Bazı bankalar müşteri çekebilmek için 6 ay vadeyle faizsiz 100 bin lira kredi imkanı tanıyor.
Bankalar yeni müşteri kazanmak için yarışlarına devam ederken, vatandaşlara 100 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı sağlamaya devam ediyor. Bankalar, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için sıfır faizle 100 bin TL'lik krediyi desteğini sürdürüyor.
Tüketicileri rahatlatan faizsiz kredi fırsatlarıyla, vatandaşlar hem cüzdanlarında nakit akışı sağlıyor hem de küçük çaplı borç ödemelerinde zorlanmadan hayatlarını düzene sokabiliyor.
İşte bankaların 10 aya varan vadelerde 100 bin liraya kadar krediyi fırsatları…
FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR
Denizbank 100 bin lira, 4 ay vadeli 65.000 TL'ye varan kredi, 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan TNA ve 3 ay vadeli, 10.000 TL'ye varan taksitli kurtaran hesap imkanı sağlıyor.
Garanti BBVA, 100 bin liraya kadar 3 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuyor.
QNB, 100 bin lira 9 ay vadeli faizsiz kredi sağlıyor. 3 ay vadeli 50.000 TL taksitli ek hesap, 3 ay vadeli 25.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans imkanı veriyor.
Akbank 100 bin liraya, 3 ay vadeli 75.000 TL'ye varan taksitli artı para ve 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli avans veriyor.
Türkiye İş Bankası 55 bin liraya kadar, 3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans, 1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan ek hesap tanımlıyor.
Türkiye Finans, mobilden yeni müşteri olacaklara özel yüzde 0’dan başlayan oranlarla 50.000TL ihtiyaç finansmanı sağlıyor.