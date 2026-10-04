Faizsiz 125 bin TL kredi. Geri ödemesi 3+3 ay vadeyle yapılacak, anında onaylanıyor

Ekim ayıyla birlikte bankalar yeni sıfır faizli kredi kampanyalarını duyurmaya başladı. Bazı bankalar toplamda 125 bin TL’ye varan faizsiz nakit ve kredi paketlerini vatandaşların kullanımına sundu. 3+3 ay esnek vade seçenekleriyle sunulan faizsiz kredi kampanyasının tüm katılım şartları ve başvuru adımları belli oldu.