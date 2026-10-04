Faizsiz 125 bin TL kredi. Geri ödemesi 3+3 ay vadeyle yapılacak, anında onaylanıyor
04.10.2026 13:16
Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için bankalar yeni kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Bankalar nakite sıkışan müşterilere kampanya kapsamında 125 bin TL'ye varan sıfır faizli kredi veriyor.
Ekim ayıyla birlikte bankalar yeni sıfır faizli kredi kampanyalarını duyurmaya başladı. Bazı bankalar toplamda 125 bin TL’ye varan faizsiz nakit ve kredi paketlerini vatandaşların kullanımına sundu. 3+3 ay esnek vade seçenekleriyle sunulan faizsiz kredi kampanyasının tüm katılım şartları ve başvuru adımları belli oldu.
BAŞVURU ONAYLANINCA HEMEN HESABA GEÇİYOR
Mobil uygulama üzerinden dakikalar içinde tamamlanan başvuruların ardından tutar anında hesaba aktarılıyor.
Vatandaşlar, şubeye gitmeden, evden veya iş yerinden mobil bankacılık aracılığıyla yapılan başvuruları anında değerlendiriliyor ve onaylanan para vakit kaybetmeden hesaplarına yatırılıyor.
İşte bankaların yeni müşterilere esnek vadelerle 125 bin liraya kadar sunduğu krediyi fırsatları…
FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR
QNB 100 bin lira, 3 ay vadeli 50.000 TL'ye varan taksitli ek hesap, 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan kredi ve 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans imkanı sağlıyor.
Akbank 125 bin liraya, 3 ay vadeli 100.000 TL'ye varan taksitli artı para ve 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli avans veriyor.
Garanti BBVA, 3 ay vadeli 50.000 TL faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 50.000 TL'ye varan taksitli avans hesap fırsatı sunuyor.
TEB, 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans ve 6 ay vadeli yüzde 1,99 faizli 50.000 TL'ye varan kredi imkanı sunuyor.
Denizbank, 4 ay vadeli, 65.000 TL'ye varan kredi, 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans ve 3 ay vadeli, 10.000 TL'ye varan taksitli kurtaran hesap imkanı sağlıyor.
Türkiye İş Bankası 55 bin liraya kadar, 3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans, 1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan ek hesap tanımlıyor.