Faizsiz 150 bin lira kredi. Şubeye gitmeye gerek yok, işte banka banka teklifler
31.10.2026 11:01
Son Güncelleme: 31.10.2026 11:03
Nakit ihtiyaçlarını faizsiz olarak karşılamak isteyenler için bankalar kredi tekliflerini açıkladı.
Türkiye'de faiz oranları düşerken bankalar kampanyalarına aralıksız devam ediyor. Faizsiz kredi, düşük faizli nakit avans gibi uygulamalarla nakit ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanıyor.
Yeni müşterilere özel hoş geldin kredileri, mevcut müşterilere özel sadakate yönelik faizsiz krediler sunuluyor.
PARA ANINDA HESABA GEÇİYOR
Paraya ihtiyacı olan ya da sıfır faizli maliyeti olmayan bir tutarı farklı alanlarda değerlendirmek isteyenler faizsiz kredi tercihlerine ilgi duyuyor.
HANGİ BANKALAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?
QNB yeni müşterilere özel, 3 ay vadeli 50 bin lira taksitli ek hesap, 3 ay vadeli 25 bin lira kredi ve 3 ay vadeli 25 bin lira taksitli nakit avans veriyor. Toplamda 100 bin lira faizsiz olarak elde ediliyor. Yine QNB, 3 ay vadeli 100 bin lira taksitli ek hesap, 3 ay vadeli 25 bin lira kredi ve 3 ay vadeli 25 bin lira taksitli nakit avans veriyor.
Akbank yeni müşterilere özel, 3 ay vadeli 100 bin liraya varan taksitli artı para, 3 ay vadeli 25 bin liraya varan taksitli avans veriyor. Toplamda 125 bin lira elde ediliyor.
Garanti BBVA yeni müşterilere özel, 3 ay vadeli 50 bin liraya varan faizsiz kredi, 3 ay vadeli 50 bin liraya varan taksitli avans hesap veriyor. Toplamda 100 bin lira faizsiz paraya ulaşılıyor.
TEB yeni müşterilere özel, 6 ay vadeli, 50 bin liraya varan kredi, 3 ay vadeli, 25 bin liraya varan taksitli nakit avans veriyor. Toplamda 75 bin lira para elde ediliyor.
Denizbank yeni müşterilere özel, 4 ay vadeli, 65 bin liraya varan kredi, 3 ay vadeli, 25 bin liraya varan TNA ve 3 ay vadeli, 10 bin liraya varan taksitli kurtaran hesap sunuyor. Toplamda 100 bin liralık faizsiz krediye erişiliyor.
Türkiye İş Bankası yeni müşterilere özel, 3 ay vadeli 25 bin liraya varan Taksitli Nakit Avans,
1 ay vadeli 30 bin liraya varan Ek Hesap sunuyor. Toplamda 55 bin liralık faizsiz varlık ortaya çıkarılıyor.
Garanti BBVA, ilk Bonuslulara özel 3 ay vadeli, 25 bin liraya varan Taksitli Nakit Avans veriyor.
Akbank ilk Axesslilere özel 3 ay vadeli, 25 bin liraya varan Taksitli Avans fırsatı, 22 bin liraya varan Chip-para fırsatı sunuyor.
TOM Bank, ilk kez "Hadi Veresiye" kullananlara özel yüzde 0 kredi oranı sunuyor.
Albaraka Türk World kart ile 100 bin liraya kadar vade farksız 6 taksit, 50 bin liraya kadar, 4 taksitli "Şubesiz Umre Finansmanı" veriyor.