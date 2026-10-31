Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Faizsiz 150 bin lira kredi. Şubeye gitmeye gerek yok, işte banka banka teklifler

31.10.2026 11:01

Son Güncelleme: 31.10.2026 11:03

Burak TaşçıEkonomi editörü

Google'da NTV'yi tercih et

Nakit ihtiyaçlarını faizsiz olarak karşılamak isteyenler için bankalar kredi tekliflerini açıkladı.

Faizsiz 150 bin lira kredi. Şubeye gitmeye gerek yok, işte banka banka teklifler
Anadolu Ajansı

Türkiye'de faiz oranları düşerken bankalar kampanyalarına aralıksız devam ediyor. Faizsiz kredi, düşük faizli nakit avans gibi uygulamalarla nakit ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanıyor.

 

Yeni müşterilere özel hoş geldin kredileri, mevcut müşterilere özel sadakate yönelik faizsiz krediler sunuluyor.

 

PARA ANINDA HESABA GEÇİYOR

 

Paraya ihtiyacı olan ya da sıfır faizli maliyeti olmayan bir tutarı farklı alanlarda değerlendirmek isteyenler faizsiz kredi tercihlerine ilgi duyuyor.

HANGİ BANKALAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR? 1
Anadolu Ajansı

HANGİ BANKALAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?

QNB yeni müşterilere özel, 3 ay vadeli 50 bin lira taksitli ek hesap, 3 ay vadeli 25 bin lira kredi ve 3 ay vadeli 25 bin lira taksitli nakit avans veriyor. Toplamda 100 bin lira faizsiz olarak elde ediliyor. Yine QNB, 3 ay vadeli 100 bin lira taksitli ek hesap, 3 ay vadeli 25 bin lira kredi ve 3 ay vadeli 25 bin lira taksitli nakit avans veriyor.

Faizsiz 150 bin lira kredi. Şubeye gitmeye gerek yok, işte banka banka teklifler 2
Anadolu Ajansı

Akbank yeni müşterilere özel, 3 ay vadeli 100 bin liraya varan taksitli artı para, 3 ay vadeli 25 bin liraya varan taksitli avans veriyor. Toplamda 125 bin lira elde ediliyor.

Faizsiz 150 bin lira kredi. Şubeye gitmeye gerek yok, işte banka banka teklifler 3
Anadolu Ajansı

Garanti BBVA yeni müşterilere özel, 3 ay vadeli 50 bin liraya varan faizsiz kredi, 3 ay vadeli 50 bin liraya varan taksitli avans hesap veriyor. Toplamda 100 bin lira faizsiz paraya ulaşılıyor.

Faizsiz 150 bin lira kredi. Şubeye gitmeye gerek yok, işte banka banka teklifler 4
Anadolu Ajansı

TEB yeni müşterilere özel, 6 ay vadeli, 50 bin liraya varan kredi, 3 ay vadeli, 25 bin liraya varan taksitli nakit avans veriyor. Toplamda 75 bin lira para elde ediliyor.

Faizsiz 150 bin lira kredi. Şubeye gitmeye gerek yok, işte banka banka teklifler 5
Anadolu Ajansı

Denizbank yeni müşterilere özel, 4 ay vadeli, 65 bin liraya varan kredi, 3 ay vadeli, 25 bin liraya varan TNA ve 3 ay vadeli, 10 bin liraya varan taksitli kurtaran hesap sunuyor. Toplamda 100 bin liralık faizsiz krediye erişiliyor.

Faizsiz 150 bin lira kredi. Şubeye gitmeye gerek yok, işte banka banka teklifler 6
Anadolu Ajansı

Türkiye İş Bankası yeni müşterilere özel, 3 ay vadeli 25 bin liraya varan Taksitli Nakit Avans,

1 ay vadeli 30 bin liraya varan Ek Hesap sunuyor. Toplamda 55 bin liralık faizsiz varlık ortaya çıkarılıyor.

Faizsiz 150 bin lira kredi. Şubeye gitmeye gerek yok, işte banka banka teklifler 7
Anadolu Ajansı

Garanti BBVA, ilk Bonuslulara özel 3 ay vadeli, 25 bin liraya varan Taksitli Nakit Avans veriyor.

Faizsiz 150 bin lira kredi. Şubeye gitmeye gerek yok, işte banka banka teklifler 8
Anadolu Ajansı

Akbank ilk Axesslilere özel 3 ay vadeli, 25 bin liraya varan Taksitli Avans fırsatı, 22 bin liraya varan Chip-para fırsatı sunuyor.

Faizsiz 150 bin lira kredi. Şubeye gitmeye gerek yok, işte banka banka teklifler 9
Anadolu Ajansı

TOM Bank, ilk kez "Hadi Veresiye" kullananlara özel yüzde 0 kredi oranı sunuyor.

Faizsiz 150 bin lira kredi. Şubeye gitmeye gerek yok, işte banka banka teklifler 10
Anadolu Ajansı

Albaraka Türk World kart ile 100 bin liraya kadar vade farksız 6 taksit, 50 bin liraya kadar, 4 taksitli "Şubesiz Umre Finansmanı" veriyor.