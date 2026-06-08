Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu. 100 bin lira anında hesaba geçiyor

Yükselen enflasyon ve enflasyon tahminlerine rağmen bankalar faizsiz olarak kredi vermeye devam ediyor. Yeni müşteri edinmek için yarışan bankalar 100 bin liraya kadar faizsiz kredi seçeneklerini sunuyor.

Maliyeti olmayan sıfır faizli krediler her zaman avantaj sağlarken, küçük nakit ihtiyaçlarının bu sayede karşılanması tüketicilere rahatlık getiriyor.

Bankalar 12 aya varan vadelerde 100 bin liraya kadar krediyi faizsiz veriyor.