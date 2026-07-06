Faizsiz para, hemen hesaba geçiyor. Hangi banka faizsiz kredi veriyor?
06.07.2026 11:54
Bankalar müşteri çekmek için faizsiz kredi kampanyalarına devam ediyor. 100 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanları sunan bankalar küçük harcamaları kolaylaştırıyor.
Türkiye'de faizsiz kredi veren bankaların sayısı her geçen gün artıyor. Yeni müşteri çekmek amacıyla yapılan faizsiz kredi uygulamaları vasıtasıyla yeni kredi kartları, fatura otomatik ödemeleri, EFT-havale gibi kalemlerden alınan ücretlerle gelirlerini artıran bankalar kısa vadede karlı çıkıyor.
100 BİN LİRAYA KADAR FAİZSİZ KREDİ VERİLİYOR
Temmuz ayı itibarıyla bankalar yeni faizsiz kredi kampanyalarını duyurdu.
Bankalar 100 bin liraya kadar faizsiz kredi kullandırıyor.
İŞTE FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR
Akbank 100 bin lira kredi veriyor. 3 ay vadeli 75 bin lira taksitli artı para, 3 ay vadeli 25 bin lira taksitli nakit avans sunuluyor.
Garanti BBVA 3 ay vadeli 50 bin liraya varan faizsiz kredi, 3 ay vadeli 50 bin liraya varan taksitli nakit avans veriyor ve toplamda 100 bin liraya ulaşıyor.
Denizbank 3 ay vadeli 65 bin liraya varan kredi, 3 ay vadeli 25 bin liraya varan nakit avans, 3 ay vadeli 10 bin liraya varan kurtaran hesap seçeneklerini sunuyor.
İş Bankası 55 bin liraya varan krediyi faizsiz veriyor. 3 ay vadeli 25 bin liraya varan taksitli nakit avans ve 30 bin liraya varan ek hesap sunuluyor.
Albaraka yeni müşterilere özel 100 bin liraya kadar finansman sağlıyor. Vade farksız 40 bin liraya kadar hoş geldin finansmanı ve 60 bin liraya varan vade farksız taksitli alışveriş veriliyor.
QNB Bank 50 bin lira faizsiz kredi ve nakit avans veriyor. 3 ay vadeli 25 bin lira kredi, 3 ay vadeli 25 bin lira taksitli nakit avans sunuyor.