Fazla mesaide hesap değişti. Yargıtay'dan milyonlarca işçi ve işveren için emsal olacak karar

Karar, haksız şekilde işten çıkarıldığını öne süren bir kaynak ustasının iş mahkemesine yaptığı başvuruyla alındı.

İşçi, iş sözleşmesinin işveren tarafından eylemli ve sözlü olarak feshedildiğini savundu. Devamsızlık yapılması halinde işçiye mazereti olup olmadığı sorulmadan sözleşmenin feshedilmesinin Yargıtay uygulamalarına aykırı olduğunu belirten işçi, bu nedenle kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesi gerektiğini ileri sürdü.

Çalıştığı süre boyunca yıllık ücretli izinlerini kullanmadığını ve izin ücretlerinin de ödenmediğini belirten işçi; kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin, fazla çalışma, ulusal ve genel tatil ile hafta tatili ücreti alacaklarının işverenden tahsil edilmesini istedi.

İşveren tarafı ise iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini, işçinin fazla çalışma yapmadığını ve yıllık ücretli izinlerini kullandığını savunarak davanın reddini istedi.