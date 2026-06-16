FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? 2026 FED haziran ayı faiz kararı

Küresel piyasaların ve ekonomi dünyasının gözü kulağı, ABD Merkez Bankası’ndan (FED) gelecek olan kritik haziran ayı faiz kararına çevrildi. Dolar endeksi, altın fiyatları, kripto paralar ve gelişmekte olan piyasaların yönünü tayin edecek olan bu kritik karar öncesinde, yatırımcılar takvimlerini işaretlemeye başladı. Peki, haziran ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?