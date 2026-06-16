FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? 2026 FED haziran ayı faiz kararı
16.06.2026 11:30
Küresel piyasaların ve ekonomi dünyasının gözü kulağı, ABD Merkez Bankası’ndan (FED) gelecek olan kritik haziran ayı faiz kararına çevrildi. Dolar endeksi, altın fiyatları, kripto paralar ve gelişmekte olan piyasaların yönünü tayin edecek olan bu kritik karar öncesinde, yatırımcılar takvimlerini işaretlemeye başladı. Peki, haziran ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
2026 FED faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararı öncesinde, yatırımcılar yatırımlarını güvenli limanlara çekiyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak olan yılın dördüncü faiz kararı için tarih belli oldu.
Buna göre; ABD Merkez Bankası (FED) Para Politikası Kurulu haziran ayı faiz kararı 17 Haziran Çarşamba akşamı saat 21.00'da açıklanacak.
ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni Başkanı Kevin Warsh'ın yöneteceği ilk faiz kararı toplantısında dikkatlerin faiz kararı ve politika metninden ziyade Warsh'ın vereceği mesajlara çevrilmesi bekleniyor.
Fed'in yarınki toplantıda faiz oranını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, Warsh'ın ilk sözle yönlendirmelerindeki tonuna dikkat edilecek.
Güçlü istihdam verileri ve yükselen enflasyon nedeniyle Fed'in yıl sonuna kadar bir kez faiz artıracağına dair öngörüler masada dururken, jeopolitik gelişmelere ilişkin olumlu haber akışıyla bankanın faiz artırımına gideceğine yönelik öngörüler bir miktar zayıfladı.