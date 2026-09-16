FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Eylül ayı FED faiz beklentisi belli oldu

ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak olan faiz kararı için tarih belli oldu.

Buna göre; ABD Merkez Bankası (FED) Para Politikası Kurulu eylül ayı faiz kararı 16 Eylül Çarşamba akşamı (bu akşam) saat 21.00'da açıklanacak.