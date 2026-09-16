FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Eylül ayı FED faiz beklentisi belli oldu
16.09.2026 12:52
Küresel piyasaların ve döviz, altın, kripto para yatırımcılarının kilitlendiği ABD Merkez Bankası (FED) Eylül 2026 faiz kararı için geri sayım başladı.
Eylül ayı FED faiz kararı öncesinde piyasaların tedirgin bekleyişi sürüyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararı öncesinde, analistlerin faiz kararına yönelik beklentileri belli oldu. Peki, eylül ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak olan faiz kararı için tarih belli oldu.
Buna göre; ABD Merkez Bankası (FED) Para Politikası Kurulu eylül ayı faiz kararı 16 Eylül Çarşamba akşamı (bu akşam) saat 21.00'da açıklanacak.
ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Küresel piyasalarda, tahvil piyasasındaki satış baskısının azalması ve petrol fiyatlarındaki yükselişlerin hız kesmesiyle risk iştahı ılımlı bir şekilde yükselirken, gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi.
Fed'in bugün açıklanacak faiz kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. İstihdam piyasasına ilişkin güçlü veriler, yükselen enflasyon beklentileri ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu sonrası, para piyasalarındaki fiyatlamalarda 25 baz puanlık artırıma gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Bankanın karar metnindeki açıklamalar yatırımcılar tarafından takip edilecek. Fed'in bu toplantıda makro tahminlerde ve faiz patikasında yapacağı olası değişiklikler de piyasaların odağında yer alacak.