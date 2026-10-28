ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak olan ekim ayı faiz kararı tarihi belli oldu.

Buna göre; Ekim ayı FED faiz kararı 28 Ekim 2026 Çarşamba akşamı global piyasalara duyurulacak. Açıklanacak olan faiz kararının hemen ardından ise FED Başkanı Kevin Warsh piyasaların gidişatına yönelik açıklamalarda bulunacak.