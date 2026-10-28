FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Ekonomistlerin ekim ayı faiz beklentisi belli oldu
28.10.2026 15:28
Yatırımcıların yön arayışında belirleyici olacak olan FED faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasaları doğrudan etkileyecek karar öncesinde ise ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu.
Piyasalar, ABD Merkez Bankası'ndan (FED) gelecek kritik faiz kararına odaklandı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcılarının yakın takibe aldığı FED faiz kararı öncesinde ekonomistlerin ortak faiz beklentisi netleşti. Peki FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED faiz indirecek mi, yoksa sabit mi bırakacak?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak olan ekim ayı faiz kararı tarihi belli oldu.
Buna göre; Ekim ayı FED faiz kararı 28 Ekim 2026 Çarşamba akşamı global piyasalara duyurulacak. Açıklanacak olan faiz kararının hemen ardından ise FED Başkanı Kevin Warsh piyasaların gidişatına yönelik açıklamalarda bulunacak.
FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Fed'in bugünkü faiz kararı piyasaların odağında bulunuyor. Fed'in politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Analistler, toplantıda enflasyon baskıları karşısında bundan sonraki faiz politikasına ilişkin verilecek mesajların önem taşıdığını belirtti.
Fed Başkanı Kevin Warsh'ın aralık ayına ilişkin fazla ipucu vermesi beklenmese de piyasaların halihazırda fiyatladığı faiz artırımı beklentilerini zayıflatacak açıklamalardan da kaçınması bekleniyor.