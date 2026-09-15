FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz indirimi olacak mı? 2026 FED eylül ayı faiz kararı

2026 FED eylül ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararı öncesinde, piyasanın faiz beklentisi belli oldu. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz indirimi olacak mı?