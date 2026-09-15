FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz indirimi olacak mı? 2026 FED eylül ayı faiz kararı
15.09.2026 12:59
Küresel piyasaların ve iç piyasanın kilitlendiği ABD Merkez Bankası (FED) eylül ayı faiz kararı için kritik haftaya girildi. Peki, eylül ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
2026 FED eylül ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararı öncesinde, piyasanın faiz beklentisi belli oldu. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz indirimi olacak mı?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak olan faiz kararı için tarih belli oldu.
Buna göre; ABD Merkez Bankası (FED) Para Politikası Kurulu eylül ayı faiz kararı 16 Eylül Çarşamba akşamı saat 21.00'da açıklanacak.
FED FAİZ KARARI NE OLACAK?
Orta Doğu'da çatışmaların devam etmesiyle yüksek seyreden petrol fiyatları ve artan tahvil faizleri önde gelen merkez bankalarının faiz kararları öncesinde yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.
Bölgede yükselen tansiyonun etkisiyle petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş küresel ekonomide enflasyon riskini artırırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın faizi artıracağına kesin gözüyle bakılıyor. Faizin 25 baz puan artırılması bekleniyor.
Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında para politikasını sıkılaştıracağına ilişkin beklentilerin güçlenmesi de tahvil faizlerinde satış baskısına neden oluyor.