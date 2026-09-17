Fed kararı sonrası piyasalar: Dolar yükseldi, altın düştü
17.09.2026 00:13
Son Güncelleme: 17.09.2026 00:17
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından küresel piyasalarda hareketlilik arttı.
Fed, politika faizini yüzde 3,75-4 aralığına yükselterek 2023'ten bu yana ilk faiz artırımına gitti. Kararın oy birliğiyle alınmasının yanı sıra Fed yetkililerinin büyük bölümünün yıl sonuna kadar en az bir faiz artışı daha öngörmesi, piyasalarda kararın "şahin" olarak değerlendirilmesine neden oldu. 18 Fed yetkilisinin 16'sı 2026 bitmeden en az bir 25 baz puanlık artış daha bekliyor.
Faiz kararı öncesinde ons başına 4 bin 365 doların üzerine çıkan spot altın, karar ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarının ardından yönünü aşağı çevirdi.
Spot altın yüzde 1,2 düşüşle yaklaşık 4 bin 240 dolara geriledi. Gün içindeki zirve ile karar sonrası seviye arasındaki fark 120 doların üzerine çıktı. Altındaki düşüşte, faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentisi etkili oldu. Faiz getirisi bulunmayan altın, tahvil faizlerinin yükseldiği dönemlerde yatırımcılar açısından görece daha az cazip hale gelebiliyor.
Gümüş yüzde 1,7, platin yüzde 2,3 ve paladyum yüzde 1,5 değer kaybetti.
DOLAR GÜÇLENDİ
Fed'in faiz artırımının ardından dolar önemli para birimleri karşısında değer kazandı.
Doların altı önemli para birimi karşısındaki performansını ölçen dolar endeksi yüzde 0,6 civarında yükselerek 100,30 seviyesine çıktı. Euro, dolar karşısında yüzde 0,64 gerilerken, Japon yeni de dolar karşısında yüzde 0,47 değer kaybetti. Doların güçlenmesi de altın üzerinde ilave baskı yarattı. Dolar cinsinden fiyatlanan altın, ABD para biriminin değer kazanması halinde diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale geliyor.
Fed'in yeni faiz artışlarına işaret etmesi ABD tahvil piyasasına da yansıdı.
Fed'in para politikasına ilişkin beklentilere daha duyarlı olan 2 yıllık ABD tahvil faizi yaklaşık 7 baz puan yükselerek yüzde 4,73 seviyesine çıktı. 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5 sınırının üzerine geldi.
Karar sonrasında ABD borsalarında da satışlar görüldü. S&P 500 daha önce artıda seyrederken Fed Başkanı Warsh'ın açıklamalarının ardından yaklaşık yüzde 1 geriledi. Nasdaq'taki kayıp yüzde 0,7 civarında gerçekleşti. Reuters'ın daha erken piyasa verilerinde Dow Jones yüzde 1,3, S&P 500 yüzde 0,69 ve Nasdaq yüzde 0,37 ekside işlem görüyordu.