Fed kararı sonrası piyasalar: Dolar yükseldi, altın düştü

Fed, politika faizini yüzde 3,75-4 aralığına yükselterek 2023'ten bu yana ilk faiz artırımına gitti. Kararın oy birliğiyle alınmasının yanı sıra Fed yetkililerinin büyük bölümünün yıl sonuna kadar en az bir faiz artışı daha öngörmesi, piyasalarda kararın "şahin" olarak değerlendirilmesine neden oldu. 18 Fed yetkilisinin 16'sı 2026 bitmeden en az bir 25 baz puanlık artış daha bekliyor.