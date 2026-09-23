Fed yöneticisinden yeni faiz artışı sinyali

Fed geçen hafta oy birliğiyle politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltmişti.

Fed’in 18 politika yapıcısından 16’sı, yıl sonuna kadar en az bir faiz artırımının daha gerekebileceği yönünde sinyal vermişti.

Barr’ın açıklamaları ise kendisinin en az iki ek faiz artırımına ihtiyaç olabileceğini düşündüğüne işaret ediyor. Ancak Barr bunun hangi tarihlerde yapılması gerektiğine ilişkin net bir takvim vermedi.

Barr’ın faiz patikasına ilişkin daha açık mesajları, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın gelecekteki faiz adımlarına ilişkin yönlendirme vermekten kaçınan tutumundan ayrıştı.

Barr, geçen haftaki artışa atıfta bulunarak, ''Ekonomideki değişiklikler göz önüne alındığında konumumuz uygun değildi ve doğru yönde bir ayarlama yaptık.'' dedi.

KONUT KREDİLERİNDE FAİZ YÜZDE 7’Yİ AŞTI

Barr’ın konuşmasının büyük bölümü ise ABD’de konuta erişim sorununa ayrıldı.

Yetersiz konut arzı ve yüksek mortgage faizlerinin konut maliyetlerini artırdığına dikkat çekilirken, ABD’de 30 yıl vadeli sabit mortgage faizinin geçen hafta yüzde 7,12’ye yükseldiği belirtildi.

Bu oran, iki yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesi oldu.

Barr, sürdürülebilir büyümenin ve maksimum istihdamın desteklenmesi için fiyat istikrarının kritik önemde olduğunu vurguladı.