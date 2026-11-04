Fiat Egea veda etti, sadece 100 tane üretildi

Fiat Egea , Limited serisiyle son satışlarına başladı. 11 yılda 1.4 milyon adet üretilen Fiat Egea için yolun sonu geldi.

Fiat, Egea Cross Limited Efsane Serisi'yle veda ediyor. 100 adet üretilen ve her araca üretim numarası verilen araçlar satışa çıktı.

En dolu haliyle satılacak olan Egea Cross Limited Efsane Serisi'nin fiyatları da belli oldu. Araçlar 1 milyon 999 bin 900 liradan satılacak.