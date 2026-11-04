Fiat Egea veda etti, sadece 100 tane üretildi
04.11.2026 11:48
En dolu donanım paketiyle yollara çıkacak olan numaratörlü Fiat Egea Cross Limited Efsane Serisi'nin satış fiyatı 1 milyon 999 bin 900 TL olarak açıklandı.
Fiat Egea, Limited serisiyle son satışlarına başladı. 11 yılda 1.4 milyon adet üretilen Fiat Egea için yolun sonu geldi.
Fiat, Egea Cross Limited Efsane Serisi'yle veda ediyor. 100 adet üretilen ve her araca üretim numarası verilen araçlar satışa çıktı.
En dolu haliyle satılacak olan Egea Cross Limited Efsane Serisi'nin fiyatları da belli oldu. Araçlar 1 milyon 999 bin 900 liradan satılacak.
ÖZELLİKLERİ NELER?
1.6 MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ araçta 17 inç Cross Elmas Kesim Alaşımlı Jantlar, Full LED Ön Farlar & LED Arka Farlar, 10 inç Tablet Ekran, 7 inç Renkli TFT Gösterge Paneli, geri Görüş Kamerası, kablosuz Apple Carplay / Android Auto, kablosuz akıllı telefon şarj, anahtarsız giriş ve çalıştırma, Yağmur ve karanlık sensörü, karartılmış arka camlar, Traction+, siyah Tavan, Efsane etiketi, numaratör yer alacak.