Fiyatı 1 günde yarıya düştü. Kilosu 30 TL'den satılıyordu

Düşük fiyatların sadece bu sezonu değil, gelecek yıllardaki üretimi de tehdit ettiğini belirten üreticiler, sürdürülebilir tarım politikaları ve üreticiyi koruyacak pazarlama mekanizmalarının hayata geçirilmesini talep etti.

Kiraz üreticilerinin ardından şeftali üreticilerinin de bahçelerini terk etmek zorunda kalabileceklerini söyleyen çiftçiler, "Böyle devam edecekse üretim yapmanın anlamı kalmıyor." diyerek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.