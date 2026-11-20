Fiyatlar 600 bin liradan başlıyor. Otomobil alacaklar için fırsat dönemi
20.11.2026 10:26
Sahibinden satışlarda pazarlık marjı yüzde 15'i bulurken, alım öncesi ağır bakım ve mekanik kontrol uyarıları öne çıkıyor. İşte en çok tercih edilen 6 otomobilin güncel ikinci el fiyatları.
Otomobil satışları ve fiyatları durgun seyretmeye devam ediyor. Özellikle ikinci el otomobil piyasasında pazarlık oranları yüzde 15'lere ulaştı. 1 milyon liralık araçlar pazarlıkla 850-900 bin lira civarına alınıyor.
Son yıllarda otomatik vitesli araçlar tercih nedeni oluyor. Kullanım kolaylığı, pratikliği, satış kabiliyetinin yüksek olması nedeniyle otomatik vitesli araçlar hızlı satılıyor.
OTO PAZARLARI ARAÇ KAYNIYOR
Oto pazarları son yılların en yüksek doluluk oranına ulaştı. Vatandaşlar araçlarını hafta sonları oto pazarlarına götürerek satmaya çalışması ikinci el araç stokunu artırdı. Bunun yanında galericiler de araçlarını oto pazarına getirerek satmaya çalışsa da sahibinden satış yapanlara nazaran pazarlık oranları düşük olduğu için satış yapamayabiliyorlar.
MUTLAKA PAZARLIK EDİN
İkinci el araç alırken pazarlık edilmesi gerekiyor. İlan sitelerinde tercih ettiğiniz araçları favori listesine alarak her gün takip edin. Favoriye alınan araçların ne zaman ilana konulduğu, kaç gündür/aydır satılmadığını tespit etmeniz pazarlık tarafında elinizi güçlendirecektir. Uzun zamandır satılmayan araçlara düşük fiyat teklif ederek uygun fiyata otomobil sahibi olabilirsiniz.
BAKIMLI ARAÇLARI TERCİH EDİN
Alınacak araçlarda kaporta hasarı, cam hasarı, motor sorunu, mekanik problemler, elektrik aksamında sorunlar varsa uzak durun ya da olası masrafların tamamını fiyattan düşürmeye çalışarak aracı satın alın. En basit yağ bakımı sanayi ortamında 5-7 bin lira arasında tutuyor ve bu satın alınan tüm ikinci el araçlarda ilk yapılması gereken işlem olarak biliniyor. Bunun dışında triger zinciri/kayışı ne zaman değişmiş, şanzıman yağı değişimi, debriyaj balatasının durumu, lastiklerin durumu gibi ilk anda büyük masraf açacak işlemlerin yapılmış olduğundan emin olun.
10 YAŞIN ÜZERİNDEKİ ARAÇLAR DAHA HIZLI SATILIYOR
İkinci el piyasasında 10 yaşın üstünde bulunan otomobillerin daha hızlı satıldığı biliniyor. Hem fiyat hem yedek parça ve sorunsuzluk açısından eski araçlar tercih edilebiliyor. Kilometre ve yaş uyumu dengesi şaşmadıkça uygun fiyatlara uzun yıllar sorunsuz kullanılabilecek araçlar satın alınabilir.
İŞTE İKİNCİ ELDE EN ÇOK TERCİH EDİLEN OTOMOBİLLER
10 yaşında, manuel ve otomatik, hasar kayıtsız, 150 bin kilometreye kadar olan en çok tercih edilen ikinci el otomobilleri sıraladık.
Renault Clio benzinli 2016 model manuel 620 bin lira
Renault Clio dizel 2020 model manuel 1 milyon 230 bin lira
Renault Clio dizel 2016 model otomatik 715 bin lira
Renault Clio benzinli 2026 model otomatik 1 milyon 975 bin lira
Renault Megane benzinli 2020 model manuel 725 bin lira
Renault Megane benzinli 2026 model manuel 1 milyon 680 bin lira
Renault Megane dizel 2020 model otomatik 887 bin 500 lira
Renault Megane dizel 2025 model otomatik 2 milyon 635 bin lira
Fiat Egea 1.4 benzinli 2016 model manuel 605 bin lira
Fiat Egea 1.6 dizel 2025 model manuel 1 milyon 600 bin lira
Fiat Egea 1.6 Multijet 2017 model otomatik 759 bin lira
Fiat Egea 1.6 Multijet 2026 model otomatik 1 milyon 899 bin lira
Toyota Corolla 1.6 2018 model benzinli manuel 820 bin lira
Toyota Corolla 1.6 2020 model benzinli manuel 1 milyon 445 bin lira
Toyota Corolla 1.4 2016 model dizel otomatik 1 milyon 128 bin lira
Toyota Corolla 1.8 2026 model hibrit otomatik 1 milyon 958 bin lira
Nissan Qashqai 1.5 2016 model dizel manuel 1 milyon 295 bin lira
Nissan Qashqai 1.3 2022 model benzinli manuel 1 milyon 800 bin lira
Nissan Qashqai 1.6 2016 model dizel otomatik 1 milyon 75 bin lira
Nissan Qashqai 1.3 2026 model benzinli otomatik 2 milyon 400 bin lira
Volkswagen Polo 1.2 2016 model benzinli manuel 640 bin lira
Volkswagen Polo 1.0 2022 model benzinli manuel 1 milyon 370 bin lira
Volkswagen Polo 1.4 2016 model dizel otomatik 815 bin lira
Volkswagen Polo 1.0 2023 model benzinli otomatik 1 milyon 870 bin lira