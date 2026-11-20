İkinci el araç alırken pazarlık edilmesi gerekiyor. İlan sitelerinde tercih ettiğiniz araçları favori listesine alarak her gün takip edin. Favoriye alınan araçların ne zaman ilana konulduğu, kaç gündür/aydır satılmadığını tespit etmeniz pazarlık tarafında elinizi güçlendirecektir. Uzun zamandır satılmayan araçlara düşük fiyat teklif ederek uygun fiyata otomobil sahibi olabilirsiniz.

BAKIMLI ARAÇLARI TERCİH EDİN

Alınacak araçlarda kaporta hasarı, cam hasarı, motor sorunu, mekanik problemler, elektrik aksamında sorunlar varsa uzak durun ya da olası masrafların tamamını fiyattan düşürmeye çalışarak aracı satın alın. En basit yağ bakımı sanayi ortamında 5-7 bin lira arasında tutuyor ve bu satın alınan tüm ikinci el araçlarda ilk yapılması gereken işlem olarak biliniyor. Bunun dışında triger zinciri/kayışı ne zaman değişmiş, şanzıman yağı değişimi, debriyaj balatasının durumu, lastiklerin durumu gibi ilk anda büyük masraf açacak işlemlerin yapılmış olduğundan emin olun.

10 YAŞIN ÜZERİNDEKİ ARAÇLAR DAHA HIZLI SATILIYOR

İkinci el piyasasında 10 yaşın üstünde bulunan otomobillerin daha hızlı satıldığı biliniyor. Hem fiyat hem yedek parça ve sorunsuzluk açısından eski araçlar tercih edilebiliyor. Kilometre ve yaş uyumu dengesi şaşmadıkça uygun fiyatlara uzun yıllar sorunsuz kullanılabilecek araçlar satın alınabilir.