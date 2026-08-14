Fiyatlar çıldırdı. Karadeniz kıyısında 3 gecelik konaklama 664 bin liraya fırladı

Burgaz'ın merkezinde ve sahil şeridinde bulunan diğer daireler üç gece için 4 bin 290 Euro'dan, yani gecelik yaklaşık bin 430 Euro'dan sunulurken, bir başka ilan üç gece için 2 bin 780 Euro'ya, yani gecelik yaklaşık 927 Euro'ya ulaşıyordu. Daha uygun fiyatlı olarak değerlendirilen oda ve dairelerin fiyatları ise üç gece için yaklaşık bin 950 Euro, yani gecelik yaklaşık 650 Euro civarındaydı.