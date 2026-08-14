Fiyatlar çıldırdı. Karadeniz kıyısında 3 gecelik konaklama 664 bin liraya fırladı
14.08.2026 10:50
Son Güncelleme: 14.08.2026 11:14
Bulgaristan'ın Burgaz kentinin 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapacağı açıklandı. Otel ve daire fiyatları şimdiden tavan yaptı.
Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Burgaz şehrinin Mayıs 2027'de Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapacağı duyurusunun ardından konaklama fiyatları fırladı.
Bazı yerlerde gecelik fiyatlar 4 bin Euro'yu aşarken, üç gecelik konaklamalar 12 bin Euro'yu geçiyor.
Resmi duyurunun ardından saatler içinde keskin bir artış yaşandı. Büyük rezervasyon platformlarından alınan bilgilere göre, 11-15 Mayıs tarihleri arasındaki Eurovision tarihleri için mevcut konaklama yerlerinin yaklaşık yüzde 99'u ya tamamen dolmuş durumda ya da artık müsait değil.
En pahalı tekliflerin bazıları kıyıya yakın otel ve apartmanlarda bulunuyor. 13-15 Mayıs tarihleri arasında üç gecelik bir konaklama 12 bin Euro (yaklaşık 664 bin lira) olarak listelenmişti, ancak belirli kullanıcılar için geçici bir promosyonla fiyat 9 bin Euro'ya düşürüldü. Duyurudan kısa bir süre sonra ortaya çıkan diğer teklifler ise kaldırılmadan veya rezerve edilmeden önce 10 bin Euro'ya kadar ulaştı.
Burgaz'ın merkezinde ve sahil şeridinde bulunan diğer daireler üç gece için 4 bin 290 Euro'dan, yani gecelik yaklaşık bin 430 Euro'dan sunulurken, bir başka ilan üç gece için 2 bin 780 Euro'ya, yani gecelik yaklaşık 927 Euro'ya ulaşıyordu. Daha uygun fiyatlı olarak değerlendirilen oda ve dairelerin fiyatları ise üç gece için yaklaşık bin 950 Euro, yani gecelik yaklaşık 650 Euro civarındaydı.