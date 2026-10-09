Fon soruşturmasında 214 milyonerin kapısı çalınacak, 187 milyar liralık para iadesi amaçlanıyor
09.10.2026 09:20
Son Güncelleme: 09.10.2026 10:06
Fon soruşturmasında 214 kişinin 100 milyon lira üstü kazanç sağladığı belirlendi, 187 milyar liralık gönüllü ödeme için 214 kişinin kapısı çalınacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Üç fondan 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağladığı belirlenen 141 gerçek kişi ile 73 şirketin toplam 187 milyar 653 milyon lira gelir elde ettiği anlaşıldı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma dosyasındaki rakamları aktardı; TERA fonlarından yaklaşık 90 milyar, Pusula fonlarından 79 milyar ve Hedef fonlarından yaklaşık 18 milyar lira kar sağlandığını ifade etti.
Gürlek, özellikle dört tarihin öne çıktığını vurgulayarak fonlardan satış gerçekleştiren 214 kişinin mercek altına alındığını belirtti.
4 GÜNDE MİLYARLIK TRAFİK DÖNMÜŞ
Soruşturma sırasında yapay zeka sistemlerinden de destek alındığını ifade eden Gürlek, bahse konu tarihlerin 13, 14, 15 ve 16 Eylül olduğunu açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tespit edilen isimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) bildirdi.
TMSF'nin paranın iade edilmesi için resmi bildirimde bulunmaya başladığı, toplanan tutarın fon yatırımcıları için oluşturulan hesaplarda bir araya getirileceği öğrenildi.
ÖDEMELER NASIL OLACAK?
AK Parti milletvekillerinin, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili hazırladığı fon tasfiyesine yönelik geçici nitelikteki kanun teklifiyle yatırımcıların hakkının korunması, sürecin şeffaf yürütülmesi hedefleniyor.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında fon tasfiyesine yönelik kanun teklifinin çalışmalarını tamamladı.
İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması beklenen teklifle 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek.
Teklifle her fonun kendi mal varlığının ve gerçek hak sahiplerinin tespit edilmesi, fon varlıklarının yatırımcıların ortak menfaati gözetilerek ekonomik değer kaybına yol açmaması, tasfiye edilmesi ve elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması amaçlanıyor.
Geçmiş tarihlerdeki nakit hareketlerinin bugünkü değerinin karşılaştırılabilmesi ve yatırımcıların mağduriyetinin denkleştirilebilmesi amacıyla da TÜFE ve Yİ-ÜFE değişim oranlarının aritmetik ortalamasına dayalı bir güncelleme yapılması ve çıkışların "ilk giren ilk çıkar" yöntemiyle mahsup edilmesi sağlanacak.
Yatırımcıların tasfiye tamamlanıncaya kadar hiçbir ödeme alamamasının önüne geçmek amacıyla net yatırım tutarı ve kesinleşmiş hak ve alacak tutarı aşılmamak üzere kişi başına azami avans niteliğinde 1 milyon lira ara ödeme yapılacak.
Dağıtılabilir nakdin bu tutarların tamamını karşılamaması halinde mevcut nakdin hak sahipleri arasında oransal dağıtılması sağlanacak, eşit durumdaki yatırımcılar arasında nesnel ve öngörülebilir bir yöntem kurulacak.
Net yatırım tutarı en düşük olan hak sahibinden başlanmak suretiyle ödeme yapılmasına ve/veya tüm hak sahipleri bakımından uygulanacak asgari bir ara ödeme tutarı belirlenerek bu tutara kadar ödeme yapılmasına Sermaye Piyasası Kurulunca karar verilebilecek.
Gerçeğe aykırı değerler üzerinden fondan tasfiye tarihinden önce çıkış yaparak olağan piyasa koşullarının üzerinde kazanç elde etmiş kişiler ile fon portföyünde yer alan ve fiyatlarının gerçeğe aykırı oluştuğu tespit edilen paylardan olağan getirinin üzerinde kazanç elde etmiş kişiler bakımından isteğe bağlı iade mekanizması oluşturulacak.
İADE TUTARINDA OBJEKTİF PİYASA ÖLÇÜTLERİ ESAS OLACAK
İade tutarının keyfi biçimde belirlenmemesi için fonun türü ve yatırım stratejisine uygun emsal fon getirileri ile ilgili payın dahil olduğu endeks veya Kurulca belirlenecek diğer objektif piyasa ölçütleri esas alınacak.
Tasfiye kapsamındaki fonların olağan dışı getirilerinin emsal hesabını bozmasını önlemek üzere bu fonların emsal hesaplamaya dahil edilmemesi sağlanacak. İsteğe bağlı olarak yapılacak iadeler, gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirilecek.
Muvazaalı veya karşılıksız kredi, borç, avans, teminat, devir, temlik, alım-satım, repo, ters repo ve benzeri işlemlerle ilişkili taraflara veya üçüncü kişilere aktarılan değerler ile bunların yerine geçen değerlerin fon mal varlığıyla bağlantısı korunacak.
Fonun kurucusu, yöneticisi portföy yönetim şirketinin, bunun yeterli olmadığı durumda ise zarar veya eksik tasfiye bakiyesinin oluşumunda sorumluluğu belirlenen gerçek ve tüzel kişilerin şahsi sorumluluğuna gidilecek.
Ceza soruşturması veya kovuşturması kapsamında elkonulan ya da müsadere edilen malvarlığı değerleri, yatırımcıların zararının giderilmesinde kullanılabilecek.
Doğrudan fona devredilemeyen malvarlığı bakımından ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum sıfatıyla satış veya tasfiye işlemlerini yürütmesi suretiyle ekonomik değerin nakde dönüştürülmesi ve hızla ilgili fonlara aktarılması amaçlanacak.
Teklifle, yatırımcıların haklarının mümkün olan en yüksek ölçüde ve süratle korunması, tasfiye ve geri kazanım işlemlerinin hukuki belirlilik, hesap verebilirlik ve kurumlar arası eş güdüm içinde yürütülmesi hedeflenecek.
Soruşturma kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şirket yöneticisi ve sermaye piyasası çalışanı tutuklandı.
Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklanan isimler arasında yer aldı.
Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de soruşturma kapsamında tutuklandı.
Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de tutuklanan isimler arasında bulunuyor.