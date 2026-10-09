Fon soruşturmasında dört tarih öne çıktı. TMSF'ye liste gönderildi, 214 kişi mercek altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Üç fondan 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağladığı belirlenen 141 gerçek kişi ile 73 şirketin toplam 187 milyar 653 milyon lira gelir elde ettiği anlaşıldı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma dosyasındaki rakamları aktardı; TERA fonlarından yaklaşık 90 milyar, Pusula fonlarından 79 milyar ve Hedef fonlarından yaklaşık 18 milyar lira kar sağlandığını ifade etti.

Gürlek, özellikle dört tarihin öne çıktığını vurgulayarak fonlardan satış gerçekleştiren 214 kişinin mercek altına alındığını belirtti.

Soruşturma sırasında yapay zeka sistemlerinden de destek alındığını ifade eden Gürlek, bahse konu tarihlerin 13, 14, 15 ve 16 Eylül olduğunu açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tespit edilen isimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) bildirdi.

TMSF'nin paranın iade edilmesi için resmi bildirimde bulunmaya başladığı, toplanan tutarın fon yatırımcıları için oluşturulan hesaplarda bir araya getirileceği öğrenildi.