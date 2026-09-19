Fon tasfiyesinde süreç nasıl işleyecek? Fonda ödemeler ne zaman yapılacak, kimler öncelikli?
19.09.2026 10:33
Son Güncelleme: 19.09.2026 11:08
Piyasada yaşanan gelişmeler sonrası 131 fon için tasfiye kararının alınmasının ardından sürecin nasıl işleyeceği belli oldu. Yatırımcılara payları oranında ödeme yapılacak.
Fon piyasasında yaşanan belirsizlik açıklanan tasfiye süreciyle birlikte yerini beklemeye bıraktı.
Sermaye Piyasası Kurulu yüzbinlerce yatırımcıyı ilgilendiren fon tasfiye sürecine ilişkin ayrıntıları tek tek açıkladı.
Fonların tasfiye sürecini İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütecek. Önce kimin fonda ne kadar parası olduğu netleştirilecek. Yatırımcıların payları, haciz ve blokeler tek tek kontrol edilecek.
Fonların bütün varlıkları, borçları ve alacakları ortaya çıkarılacak. Hisselerden mevduata, repodan kredilere kadar hesaplar kontrol edilecek. Bu işlemlerin en geç 10 iş günü içinde tamamlanması bekleniyor. Tasfiye devam ederken fonun yönetim ücreti ve diğer giderleri fonun içinden karşılanmaya devam edecek.
16 Eylül saat 13.30 ile 17 Eylül saat 13.30 arasında emir verenler öncelikli olacak. 17 Eylül saat 13.30’dan sonra verilen satış emirleri tasfiye sürecine dahil olacak.
TEK SEFERDE SATILMAYACAK
Fonların elindeki hisseler ve diğer varlıklar tek seferde satılmayacak. Bankalar piyasa şartlarını ve yatırımcıların menfaatini gözeterek varlıkları zamanla satacaklar. Elde edilen para da yatırımcılara fondaki payları oranında dağıtılacak.
Tasfiye sürecinin detayları ilgili fonların KAP sayfalarında yayımlanacak. Yatırımcılar süreci buradan takip edebilecek.
Fonların tasfiyesi için en fazla 3 aylık süre öngörülüyor. SPK gerekli görürse bu süreyi uzatabilecek.
Sermaye Piyasaları Hukukçusu Yalçın Özge Okat, süreci NTV ekranlarında değerlendirdi.
Fonlarda tasfiye kararının alınmasıyla birlikte Tera Portföy fonları için İş Bankası'nın yatırımcılarla muhatap olacağını ifade eden Okat, diğer fonlar için de Ziraat Bankası'nın ilgileneceğini ifade etti.
Sürelerin olmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Okat, "Yatırımcılar için geçtiğimiz iki iş günü çok önemliydi. Katılma payları ile ilgili mutabakat sağlanacak. Kimlerin katılma payları var, yatırımcılar kendileri MKK'dan kendi dökümlerini alabilirler. Ortaya çıkacak durumu MKK kayıtları ile karşılaştırabilirler." dedi.
Yatırımcıların önlem alması gerektiğine de vurgu yapan Okat, "Sonraki 10 günde fonun kimden alacağı var. İş Bankası ve Ziraat Bankası buna bakacak. Sonra fonlarda nakde dönüş başlayacak." ifadelerini kullandı.
"3 AYLIK SÜRE VAR"
Yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşullarının gözetileceğini de sözlerine ekleyen Okat, şöyle devam etti:
"Burada şu nokta önemli, SPK bu nakde geçirilen paranın hisse senedi gibi bir aracıya yatırılmasını yasakladı ancak para piyasalarında değerlendirilebilecek. Bu iki banka tarafından belirlenecek dönemlerde nakit oluştukça yatırımcılara aktarılabileceğini değerlendirdi. 3 aylık süre var. Bu ilgili bankalar bir dönem belirleyecekler."
Paranın bekleme döneminde yok olmadığına da işaret eden Okat, “O da nakde dönüldüğünde bu nakit para piyasasında değerlendiriliyor.”
17 Eylül saat 13.30'dan önce iletilen emirlerde sorun olmadığını söyleyen Okat, "Bunlar fonun borcu olarak kabul edilecek. Borcu olması şu anlama geliyor; önce İş Bankası ve Ziraat Bankası bu borçları ödeyecek. Sonra yatırımcılara dağıtım yapacak. Çünkü tasfiyenin temel esası, varlıklar paraya çevrilir ve alacaklar alınır, tasfiye bakiyesi yatırımcılara dağıtılır." dedi.
İhbarsız fonlara ilişkin de konuşan Okat, "17 Eylül'den sonra yapılan bildirimleri bunları da tasfiyeye sokuyor." dedi.
GÜN GÜN NELER YAŞANDI?
9 Eylül 2026 tarihinde Tera Yatırım Menkul Değerler, Pusula Finans Holding A.Ş. payları ile Pusula Finans Holding A.Ş.'nin hissedarı olduğu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Katılım Evim Tasarruf Finansman A.Ş. başta olmak üzere, Pusula Finans Holding A.Ş. ve hissedarlarının bağlı şirketlerinden oluşan iktisadi bütünlükteki payların Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik olarak mevcut pay sahipleriyle görüşmelere başlandığını açıklamıştı.
10 Eylül 2026 tarihinde Tera Yatırım Menkul Değerler, Pusula Finans Holding A.Ş. payları ile Pusula Finans Holding A.Ş.'nin ve hissedarlarının sahip olduğu bağlı şirketlerinden oluşan iktisadi bütünlükteki payların Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik olarak planlanan pay devir işleminin temel ticari ve finansal şartları konusunda mutabakata varıldığını duyurmuştu.
12 Eylül 2026 tarihinde Tera Yatırım, Pusula Holding'de oluşan sorunlardan sonra "Pusula Finans Holding A.Ş. ile bünyesindeki şirketlerin tüzel kişilikleri, faaliyetleri ve kurumsal yapılarından bağımsız nitelikte olduğu; bu itibarla Tera Grubu'nun planlanan devralma işlemine ilişkin stratejik ve finansal değerlendirmesinde herhangi bir değişiklik meydana getirmediği hususunun yatırımcılarımızın bilgisine sunulması gereği doğmuştur." açıklamasını yaptı.
13 Eylül 2026 tarihinde Pusula Finans Holding A.Ş.’de yönetim kurulunda önemli bir değişiklik gerçekleşti. Şirkette yapılan yönetim kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özcan ve Serdar Turhan’ın görevlerinden istifaları kabul edildi. Emre Tezmen yönetim kurulu üyeliğine atanırken aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirildi. Erkan Kılıçlı ise yönetim kurulu üyesi olarak atandı.
14 Eylül 2026 tarihinde, Pusula Finans Holding ve Katılımevim'in de aralarında bulunduğu şirketleri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Bodrum'da Cumhuriyet Savcılığına ifade verdi. Savcılık sorgusunun ardından Muhammed Yarız, 14 Eylül Pazartesi günü sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
16 Eylül 2026 tarihinde, Katılımevim'deki yönetime ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada "Şirketimiz tarafından 13.09.2026 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında yer alan yönetim kurulu değişikliğine ilişkin ifadelerin yanlış anlaşılmaya mahal vermemesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği doğmuştur.
Söz konusu açıklamada belirtilen Sayın Serdar Turhan ve Sayın Ahmet Özcan'ın Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifaları, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerine ilişkin olmayıp, Pusula Finans Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerine ilişkindir.
Şirketimiz Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin Yönetim Kurulu yapısında herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir:
Serdar Turhan-Yönetim Kurulu Başkanı, Ömer Burkay-Yönetim Kurulu Üyesi, Nuh Suat Karataş-Yönetim Kurulu Üyesi, Ahmet Özcan-Yönetim Kurulu Üyesi, Hayri Gökhan Alpman-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" denildi.
17 Eylül 2026 tarihinde, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ'nin, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ve Birevim Tasarruf Finansman AŞ'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başladığını duyurdu.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 7 portföy şirketinin 131 fonunu tasfiye etme kararı aldı. Alınan ilke kararları doğrultusunda, Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Bulls Portföy Yönetimi AŞ'den oluşan 7 portföy yönetim şirketinin (PYŞ) kurucusu olduğu ve katılma payları Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verildi.