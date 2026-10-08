Fon yatırımcıları için kritik adım. AK Parti hazırladı: Tasfiye iadesinde yeni dönem

Teklifle her fonun kendi mal varlığının ve gerçek hak sahiplerinin tespit edilmesi, fon varlıklarının yatırımcıların ortak menfaati gözetilerek ekonomik değer kaybına yol açmaması, tasfiye edilmesi ve elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması amaçlanıyor.

Geçmiş tarihlerdeki nakit hareketlerinin bugünkü değerinin karşılaştırılabilmesi ve yatırımcıların mağduriyetinin denkleştirilebilmesi amacıyla da TÜFE ve Yİ-ÜFE değişim oranlarının aritmetik ortalamasına dayalı bir güncelleme yapılması ve çıkışların "ilk giren ilk çıkar" yöntemiyle mahsup edilmesi sağlanacak.

Yatırımcıların tasfiye tamamlanıncaya kadar hiçbir ödeme alamamasının önüne geçmek amacıyla net yatırım tutarı ve kesinleşmiş hak ve alacak tutarı aşılmamak üzere kişi başına azami avans niteliğinde 1 milyon lira ara ödeme yapılacak.