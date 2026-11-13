Fonlarda ikinci ara ödemeler yapılıyor
13.11.2026 16:37
Fon Koordinasyon Kurulu, fon ara ödemelerine devam edildiğini açıkladı. Açıklamada, 333 bin 493 tekil yatırımcının ara ödemelerle net yatırım tutarının tamamını aldığı belirtildi.
Onuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapıldı.
Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlar katıldı.
Fon Koordinasyon Kurulu toplantısında süreçle ilgili gelinen nokta, sağlanan gelişmeler ve atılacak adımlar masaya yatırıldı.
ARA ÖDEMELER DEVAM EDİYOR
Toplantının ardından İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen düzenleme doğrultusunda olağanüstü tasfiyeye konu fonlardaki yatırımcılara bugün yeni ara ödemeler yapıldığı bildirildi.
30 Ekim tarihi itibarıyla başlayan ve 13 Kasım'da devam eden ara ödemelerle birlikte 119 fonda bulunan, 444 bin 893 tekil yatırımcıya yaklaşık 161 milyar lira ayni ve nakdi ödeme yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Bu yatırımcılardan, 333.493 tekil yatırımcı, ara ödeme olarak net yatırım tutarının tamamını almıştır." denildi.
"ARA ÖDEMELERE DEVAM EDİLECEK"
İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"- Başta Adalet Bakanlığı, TMSF ve MASAK olmak üzere ilgili kurumların yaptığı denetimler neticesinde piyasa bozucu faaliyetlerde bulunarak haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilenler hakkında hukuki süreçler sürdürülmektedir.
- Yapılan denetimler neticesinde haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilenler ara ödeme kapsamı dışında bırakılmıştır. Ara ödemeler, en fazla sayıda yatırımcının ödeme almasını sağlayacak şekilde sürdürülecektir.
- Önümüzdeki dönemde, tasfiye sürecinden sorumlu kurumlarımızın koordinasyonunda ara ödemelere devam edilecektir."